Arresta CBP a fugitivo buscado por delito sexual contra un menor

Vásquez Rodríguez fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb a la espera de su proceso penal.[CBP/Cortesía]

Laredo, Tx.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Laredo, detuvieron a un viajero masculino buscado por un presunto delito sexual contra un menor.

“Esta detención refleja nuestro firme compromiso con la protección de los miembros más vulnerables de nuestras comunidades: nuestros niños”, declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

“Seguiremos trabajando junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden para garantizar que las personas acusadas de cometer delitos contra menores rindan cuentas”, enfatizó.

La aprehensión del fugitivo ocurrió el domingo 24 de agosto, cuando oficiales de la CBP en el Puente Juárez-Lincoln remitieron a Bernardo Vásquez Rodríguez, ciudadano mexicano de 70 años, para una inspección secundaria. Vásquez Rodríguez viajaba como pasajero en un autobús comercial. Tras escoltar al pasajero a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por un delito grave por contacto sexual indecente con un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris en Houston. En Texas, el contacto sexual indecente con un menor se clasifica como un delito grave de segundo grado, que puede resultar en una pena de prisión de hasta 20 años y una multa máxima de $10,000. Vásquez Rodríguez fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb a la espera de su proceso penal.

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.