Arremete Britney Spears contra su hermana; la llama escoria

HOLLYWOOD .-El pleito entre Britney Spears y su hermana Jamie Lynn continúa, esta vez la cantante respondió a sus acusaciones de que la había amenazado con un cuchillo.

«Jamie Lynn. felicidades nena! Haz alcanzado un nivel completamente nuevo de bajeza… Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo y nunca he pensado tan siquiera en hacerlo! El único cuchillo con el que alguna vez te vi en casa fue cortando los trozos más grandes de calabaza que alguna vez haya visto en mi vida y eso fue demasiado para mí…

«Entonces, por favor, detente con esas locas mentiras para los libros de Hollywood !!! Ahora solo conozco a una escoria de persona que inventaría esas cosas sobre alguien… De hecho, estoy muy confundida por la razón por la que haces todo esto porque honestamente para nada eres así», arremetió la cantante en su cuenta de Twitter.

En medio de la promoción de su libro Things I Should Have Said, Jamie Lynn relató que uno de los recuerdos que tenía sobre su hermana era que una vez la había encerrado en un cuarto mientras sostenía un cuchillo en la mano.

Fue en una entrevista con la presentadora Juju Chang donde Jamie también aseguró que no fue la única pelea que tuvo con ella, esto porque su comportamiento era bastante cambiante.