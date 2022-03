Arrasa Canelo Team con Triple Corona

CIUDAD DE MÉXICO.- El Canelo Team arrasó en los premios de la Boxing Writers Association of America (BWAA).

La BWAA dio a conocer hoy que Saúl Álvarez se llevó el Peleador del Año, mientras que Eddy Reynoso se lleva el Entrenador y Manager del Año.

Los dos mexicanos sumaron esfuerzos en 2021 para lograr esta Triple Corona.

Álvarez, quien subirá al ring en mayo en Las Vegas, venció en la terna a Tyson Fury, Josh Taylor, Oleksandr Usyk y Nonito Donaire.

El premio de Reynoso es histórico, pues es la primera vez que alguien se lleva los dos premios de Entrenador y Manager.

Reynoso le ganó en la categoría de Entrenador a Carlos Castaño, Javiel Centeno, Ben Davison y Anatoliy Lomachenko, mientras que en la terna de Manager el mexicano derrotó a Luis DeCubas, Rachel Donaire y Rick Mirigian.

BWAA 2021 AWARDS

Fighter Of The Year: Canelo Alvarez @Canelo

Fight of the Year: @Tyson_Fury vs @BronzeBomber III

Trainer & Manager of the Year: Eddy Reynoso @CANELOTEAM

Good Guy Award: @daviddiamante

Long & Meritorious Service 2021: @michael_buffer

Courage Award: @Klitschko pic.twitter.com/DnET2xyuEt

— BWAA (@boxingwriters) March 30, 2022