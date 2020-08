Arrancará Patricio O’Ward en P15

INDIANAPOLIS.- Patricio O’Ward repitió como el mejor piloto de Arrow McLaren SP, ahora en la calificación, y largará desde el cajón 15 en las 500 Millas de Indianápolis.

El regiomontano registró un promedio de velocidad de 230.213 millas por hora para ubicarse en medio de la parrilla que tendrá 33 competidores el domingo 23 de agosto.

Pato se había ubicado en 19 en su primer intento, pero tras su segunda salida a pista mejoró su ritmo.

Oliver Askew y Fernando Alonso, coequiperos del único mexicano en el evento -y en el serial-, saldrán 21 y 26, respectivamente.

En la parte alta del grupo figuró el equipo Andretti Autosport, al ocupar los primeros cuatro puestos con Marco Andretti como el número uno, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi y James Hinchcliffe.

Los nueve pilotos más rápidos pelearán por la pole position el domingo a partir de las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México.

Good job TEAM @ArrowMcLarenSP we will start from row 5 for the big show next weekend 👊🏻 #Indy500 #August23

Buen trabajo EQUIPO @ArrowMcLarenSP , arrancaremos desde la fila 5 el próximo fin de semana 👊🏻 # Indy500 # 23deAgosto@ArrowGlobal || @McLarenF1 || @TeamChevy pic.twitter.com/ySXmonUr6C

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) August 15, 2020