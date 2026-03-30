Arranca temporada de la tortuga lora en playa Tepehuajes

Refuerza Tamaulipas la protección de la tortuga lora, consolidando al litoral como un santuario clave para la reproducción de esta especie y garantizando la conservación de las playas para las futuras generaciones

Soto la Marina, Tamaulipas.-En el marco del inicio de la temporada de anidación de la tortuga lora en el campamento tortuguero de Playa Tepehuajes, en el municipio de Soto la Marina, el gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo presente para respaldar las acciones de conservación que coordina la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, con la participación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández.

Durante el arranque de esta temporada, el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que el estado se mantiene como uno de los principales refugios naturales de esta especie, considerada en peligro de extinción y emblemática del litoral tamaulipeco.

Villarreal Anaya subrayó que su gobierno mantiene el compromiso de proteger el patrimonio natural de Tamaulipas mediante programas de conservación y el trabajo coordinado entre dependencias estatales, autoridades municipales y la sociedad.

En el evento también participaron el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Energía, Walter Jiménez; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez y demás autoridades.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas es la dependencia encargada de coordinar la vigilancia, monitoreo y protección de los nidos en los campamentos tortuguero instalados en las costas del estado, particularmente en zonas como La Pesca, Tepehuajes, Altamira, Miramar y Matamoros, realizando estas acciones de manera coordinada con otras instituciones y autoridades ambientales.

Durante la temporada 2025, los programas de conservación registraron resultados históricos, tan solo en los campamentos tortugueros del estado se protegieron más de 314 mil huevos de tortuga lora, logrando la liberación de más de 177 mil crías al mar, lo que representó un incremento cercano al 20 por ciento respecto al año anterior, resultado del trabajo permanente que realiza la Comisión de Parques y Biodiversidad.

Las labores de conservación incluyen recorridos permanentes en las playas para detectar nidos, el traslado de huevos a corrales de incubación para protegerlos de depredadores y la posterior liberación de crías al mar, acciones que permiten aumentar significativamente la supervivencia de esta especie.

La tortuga lora es considerada una de las especies más representativas de Tamaulipas, ya que alrededor del 90 por ciento de sus anidaciones en el mundo ocurren en las costas del estado, lo que convierte a la entidad en un punto estratégico para su preservación.

Rocha Orozco señaló que con el inicio de esta temporada, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Comisión de Parques y Biodiversidad, reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas marinos, impulsando acciones que garanticen la supervivencia de la tortuga lora y la conservación de las playas tamaulipecas para las futuras generaciones.