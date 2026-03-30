Lidera Miranda Niño Brigada Asistencial de Salud y Jurídica en Colinas

La jornada sabatina incluyó servicios de vacunación contra sarampión, COVID, influenza y otras enfermedades

Nuevo Laredo, Tam.- El Lic. Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, encabezó una brigada asistencial de salud y jurídica en la colonia Colinas del Sur, específicamente en la popular “Pulga de Colinas”, un lugar concurrido por la ciudadanía para encontrar artículos variados.

La jornada sabatina incluyó servicios de vacunación contra sarampión, COVID, influenza y otras enfermedades, así como asesoría jurídica gratuita y cortes de pelo para niños, jóvenes y adultos.

“Estas acciones son en beneficio de la ciudadanía”, declaró Jorge Luis Miranda Niño a los medios de comunicación. “Para todos aquellos que tengan algún problema o duda jurídica, con mucho gusto se la resolveremos. También invitamos a quienes no se han vacunado a hacerlo de manera gratuita en nuestras brigadas”.

La barra de abogados de Nuevo Laredo, liderada por Miranda Niño, ha estado realizando labores altruistas en diferentes sectores de la localidad, y esta brigada es un ejemplo más de su compromiso con la comunidad.

“Seguiremos visitando diferentes sectores de la localidad”, afirmó Miranda Niño, destacando la labor humanitaria de los abogados de Nuevo Laredo en esta nueva etapa.