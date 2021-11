Arranca Gaby López sexta el CME Tour Championship

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Lopez tuvo un prometedor inicio en el CME Tour Championship, ultimo evento de la temporada en la LPGA.

La capitalina se estrenó con una vuelta 66 golpes (-6) para colarse en el sexto lugar tras la primera ronda de la gran Final del máximo circuito profesional femenil, evento que reúne a las 60 mejores golfistas de la campaña.

Lopez firmó una ronda casi perfecta con 7 birdies y apenas un bogey, suficiente finalizar con números rojos y colocarse dentro del Top 10 en el evento disputado en el Ritz Carlton Golf Resort, en Naples, Florida.

La mexicana se encuentra a tan sólo un golpe del cuádruple empate que hay en el segundo lugar con roma de 65 golpes (-7) en donde aparecen las estadounidenses Jennifer Kupcho y Mina Harigae, así como la surcoreana Sei Young Kim y la francesa Celine Boutier.

El liderato está en la figura de la surcoreana Jeongeun Lee6 con un recorrido de 64 golpes para un score de -8.

First Round ✅

Watch highlights from Thursday at the @CMEGroupLPGA! 👇 pic.twitter.com/fH9pj523fj

— LPGA (@LPGA) November 18, 2021