Argentina frustra los sueños de México y chocará con Colombia en semis de Mundial sub20

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Albiceleste venció 2-0 al Tri juvenil, que terminó con nueve jugadores tras dos expulsiones

Maher Carrizo, de Argentina, festeja luego de conseguir un tanto ante México, el sábado 11 de octubre de 2025, en el Mundial sub20. El partido se realizó en Santiago (AP Foto/Esteban Felix)

SANTIAGO.- Con un gol al comienzo de cada tiempo, Argentina quebró los sueños de México en el Mundial Sub20, al vencerlo el sábado por 2-0 para avanzar a las semifinales, donde enfrentará a Colombia, que remontó en la tarde un marcador adverso para superar 3-2 a España.

Maher Carrizo abrió el marcador a los 8 minutos al rematar un rebote del arquero mexicano Emmanuel Ochoa, quien no pudo contener un potente zurdazo del delantero Alejo Sarco.

El ingresado Mateo Silvetti amplió la cuenta a los 56, después de una incursión del defensor Juan Villalba, quien filtró un pase en profundidad al delantero de Inter Miami, que ganó en velocidad y sacó un remate incontenible para Ochoa.

En un partido friccionado ante más de 25.000 personas en el Estadio Nacional de la capital chilena, la Albiceleste achicó espacios y nunca descuidó las marcas sobre Gilberto Mora y los otros mediocampistas mexicanos, que no gravitaron en el juego como sí lo habían hecho en el resto del certamen.

Presa de la frustración, el Tri juvenil terminó el encuentro con nueve jugadores. El zaguero Diego Ochoa vio la tarjeta roja a los 90 minutos por agredir a Silvetti, y el delantero Tahiel Jiménez fue expulsado por un golpe al central argentino Tobías Ramírez en tiempo de descuento.

Colombia sorprende y derrota a España

Con un triplete de Néiser Villarreal, incluido el gol del triunfo en el último minuto, Colombia remontó para vencer 3-2 a España.

El cotejo en la localidad central de Talca estaba empatado a los 89 minutos, cuando Villarreal ganó un forcejeo por un rebote con la zaga española y, al entrar al área, picó la pelota por sobre la salida del arquero Fran González.

Apodado ‘Ney’ en honor a su ídolo brasileño Neymar, el delantero del Millonarios había adelantado a los cafeteros a los 38 al arrojarse para definir en el piso un centro rasante de Jordan Barrera desde la izquierda. Y a los 65, cuando Colombia estaba en desventaja, empujó suavemente de derecha un centro del ingresado Jhon Rentería.

Villarreal es uno de los máximos goleadores del certamen con cinco tantos.

España había remontado el marcador en el segundo tiempo luego de que el mediocampista Rayane Belaid definió a la carrera un centro de Jesús Fortea desde la derecha a los 56 minutos, y mediante un remate fuerte casi sin ángulo por parte del delantero Jan Virgili tras una pared con Belaid a los 59

La mejor actuación de Colombia en un Mundial Sub20 fue en 2003, cuando alcanzó el tercer puesto.