Argentina desata euforia en Kansas City durante preparación mundialista

La presencia de Messi y la Albiceleste atrae multitudes antes de debutar en el Mundial

Lionel Messi, de la selección argentina, entrena el miércoles 3 de junio de 2026 en Kansas City, Kansas (AP Foto/Charlie Riedel)

Lionel Messi, de la selección argentina, entrena el miércoles 3 de junio de 2026 en Kansas City, Kansas (AP Foto/Charlie Riedel)

KANSAS CITY, Kansas.- La vigente campeona mundial Argentina convoca multitudes vaya donde vaya.

Ya sea por los aficionados que rodean el hotel de lujo del equipo cerca del centro de esta ciudad, o por su primera sesión de entrenamiento abierta a la prensa que atrajo a cientos de reporteros el miércoles a las instalaciones del club de la MLS Sporting Kansas City, hay pocos lugares en los que Lionel Messi y el resto de la Albiceleste no sean el centro de atención a medida que se acerca el Mundial.

Los argentinos inician la defensa del título contra Argelia en el Arrowhead Stadium el 16 de junio.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la semana pasada su lista de 26 jugadores para el Mundial. La encabeza Messi, que cumplirá 39 años en menos de un mes, e incluye a 17 futbolistas que integraron el equipo que se coronó hace cuatro años ante Francia en la final en Qatar.

Messi ha estado lidiando con fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo. El equipo ha indicado que su tiempo de recuperación dependerá de “su evolución clínica y funcional”, aunque parece poco probable que participe en los próximos amistosos.

El miércoles llegó al campo de entrenamiento después del resto del equipo e hizo algunos trabajos de acondicionamiento al margen.

Argentina no puso a disposición de los reporteros a ningún jugador ni entrenador para hablar. El equipo continuará entrenándose en Kansas City hasta que parta para el primero de dos partidos de preparación para el Mundial contra Honduras, el sábado en College Station, Texas.

El equipo juega contra Islandia en Auburn, Alabama, tres días después. Reanudará luego sus entrenamientos en Kansas City.

La mayoría de los jugadores llegó a la base del equipo el domingo a bordo de un vuelo fletado desde Buenos Aires, diseñado para rendir homenaje a la rica historia mundialista del país. El número de vuelo 1978 fue una referencia al año en que la Albiceleste venció a Holanda en la final para ganar el título, y el A330 llevaba una librea especial que incluía los colores de la selección y el número 10 de Messi en la cola.

Messi se unió al equipo en un chárter separado desde Florida unas horas más tarde.

Toda la plantilla recibió una dosis de hospitalidad por parte de cientos de aficionados que esperaron afuera del Origin Hotel para saludar a los jugadores. Pasada la medianoche, vivieron de lleno el verano en el “corredor de tornados” cuando sonaron las sirenas y una tempestad atravesó la zona.

Los fuertes vientos y la lluvia derribaron varias carpas y vallas que se habían instalado por seguridad.

“Es algo increíble que nos elijan como su sede de entrenamiento para defender el título del Mundial, y aquí es donde estarán durante las próximas, ojalá hasta el final del torneo”, enfatizó Jake Reid, presidente y director general de Sporting Kansas City.

Reid observó la sesión de entrenamiento abierta junto con una serie de dignatarios, entre ellos el alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas.

“El domingo, uando aterrizaron, sin duda empezó a sentirse como algo real”, añadió Reid..

Más allá del clima, la ubicación céntrica de Kansas City la ha convertido en un destino favorable para las concentraciones base del Mundial.

Inglaterra había esperado utilizar la sede de Sporting KC para entrenar, pero se dio preferencia a Argentina como campeona defensora, y se la quedó. La selección de los Tres Leones mantuvo sus planes de establecer su base en Kansas City pero la próxima semana, cuando llegue, practicará en la antigua instalación principal de Sporting KC en Swope Soccer Village.

Holanda, que también llegará la próxima semana, entrenará en la sede del Kansas City Current, uno de los mejores equipos de la liga femenina. Argelia está instalando su base en la Universidad de Kansas, a unos 30 minutos al oeste del área metropolitana de Kansas City, donde uno de los mejores equipos de África tendrá a su disposición sus nuevas instalaciones de fútbol.

En cuanto a Argentina, el equipo ha estado entrenándose por la tarde-noche para evitar el calor y la humedad de los veranos en esta zona de Estados Unidos. El tiempo ha sido templado hasta ahora, con temperaturas en torno a los 80 grados Fahrenheit (27 Celsius) , pero el índice de calor suele alcanzar los tres dígitos en esta época del año.

Los seis partidos en el Arrowhead Stadium — cuatro en la fase de grupos y dos en la fase de eliminación directa — se jugarán de noche por la misma razón.

“Quiero decir, hemos tenido un helicóptero volando desde que (Argentina) llegó”, dio Reid. “Eso debería decirte que esto es algo importante, ¿no? Creo que para Kansas City tener a Argentina aquí — y ni siquiera estamos hablando de los otros equipos que van a estar aquí en las próximas dos semanas — es algo enorme”.