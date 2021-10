Apple anuncia evento para el 18 de octubre

CIUDAD DE MPÉXICO.- La compañía Apple tendrá nuevo evento y será el próximo 18 de octubre, un día antes de que Google decida mostrar al mundo sus nuevos Pixel 6. Sin embargo, se cuestiona que es lo que presentará, pues el pasado septiembre anunció los nuevos iPhone 13, por lo que no sabríamos que es lo que se trae entre manos.

El anuncio fue dado a conocer por el ejecutivo de Marketing de Apple, Greg Joswiak, quien mediante un corto video compartido en su cuenta de Twitter oficial, que señala la fecha y la hora en que se llevará a cabo dicho evento, pero el video ha llamado la atención, ya que la palabra ‘Unleashed’ aparece en la invitación y la cual se traduce como liberado o desatado.

Esto podría ser alusión al nuevo procesador M1X, enfocado en tareas de rendimiento profesional y que sería parte de la nueva MacBook Pro, Mac Pro y hasta la rumorada Mac mini, ya que durante meses se ha informado que Apple estaría cerca de lanzar nuevos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021