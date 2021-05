Aplica INE $700 mil en multas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el desarrollo de la competencia política rumbo a la elección concurrente del próximo seis de junio, el Instituto Nacional Electoral ha aplicado multas por un monto global de 700 mil pesos a candidatos y partidos políticos y negó la posibilidad de ser candidato a un ciudadano que buscaba participar por la diputación federal por Matamoros.

“Hay sanciones económicas para varios, son alrededor de doce candidaturas independientes del ámbito local que fueron sancionadas con multas y también a los partidos políticos, la más elevada fue para Movimiento Ciudadano de alrededor de 320 mil pesos”, sostuvo Olga Alicia Castro Ramírez.

Destacó que las sanciones más importantes que se han impuesto son relativas a la fiscalización que como lo establece la Ley, entre ellas la posibilidad del retiro de candidaturas cuando algunas personas o precandidatos no presentan su informe de gastos de campaña.

La presidenta de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, señaló que, el cumplimiento muy estricto del INE independientemente de las cantidades que se haya detectado que no reportaron, simplemente cuando no presentan el informe, pierden el derecho de ser candidatos.

En ese supuesto si hubo una persona que primero pretendió contender como candidato independiente, no logró recabar las firmas pero tampoco presentó el informe, se le requiere, el Instituto nunca impone una sanción sin que antes les dé la garantía de audiencia, se les avisó, se les dijo tienes la obligación de presentar el informe, dijo.