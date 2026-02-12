Aplastan Pistons a Raptors y consolidan liderato del Este

Cade Cunningham guía victoria 113-95 de Detroit antes del receso del Juego de Estrellas de la NBA

Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, trata de disparar ante la marca de Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, el miércoles 11 de febrero de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- Cade Cunningham anotó 28 puntos, Paul Reed sumó 16 de sus 22 en el primer cuarto y los Pistons de Detroit apalearon el miércoles 113-95 a los Raptors de Toronto en el último encuentro de ambos conjuntos antes del receso por el Juego de Estrellas.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, ganaron por sexta vez en siete partidos pese a jugar sin los pívots Isaiah Stewart y Jalen Duren. Ambos comenzaron a cumplir suspensiones impuestas el mismo miércoles por su participación en una pelea durante el partido del lunes, una victoria en Charlotte.

Duncan Robinson anotó 13 puntos y Tobias Harris aportó 12 unidades y 11 rebotes a la causa de los Pistons, quienes mejoraron a 18-7 como visitantes. Detroit nunca estuvo en desventaja al conseguir su séptima victoria consecutiva sobre Toronto.

Por Toronto, Immanuel Quickley anotó 18 puntos y Scottie Barnes agregó 17. RJ Barrett firmó 16 unidades y Brandon Ingram 13.

Los Pistons superaron a los Raptors 50-34 en puntos sobre la pintura y capturaron 46 rebotes, por 35 de Toronto.

Cunningham terminó con siete rebotes y nueve asistencias, e igualó su máximo número de la temporada al encestar seis de 11 intentos de 3 puntos. Su récord personal es de siete, establecido la temporada pasada.