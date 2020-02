Anuncia Academia más presentadores

E.U.-La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) presentó a la última ronda de presentadores de la próxima entrega del Óscar.

A través de Twitter, la organización reveló que personalidades como Jane Fonda, Tom Hanks y Natalie Portman serán algunos de los encargados de entregar estatuillas.

También destacan Taika Waititi, Oscar Isaac, Sandra Oh, Chris Rock y Josh Gad.

Anteriormente, la Academia anunció que Brie Larson, Salma Hayek, Spike Lee, James Corden, Penélope Cruz, Keanu Reeves y Diane Keaton serán algunos de los presentadores.

La entrega 92 de los Óscar se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero.

Five. More. Days.

Let’s welcome to the #Oscars stage our last round of presenters! pic.twitter.com/WB4H2zscVm

— The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020