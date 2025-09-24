Antony rescata empate 2-2 para Betis ante Nottingham Forest en vibrante debut europeo

El exdelantero del Manchester United marcó al minuto 85 para evitar la derrota; Igor Jesus había puesto arriba al Forest con doblete en la primera mitad

Antony, del Real Betis, celebra tras anotar en un cotejo de la Liga Europa ante el Nottingham Forest, el miércoles 24 de septiembre de 2025 (AP Foto/Jose Breton)

CIUDAD DE MÉXICO.- Antony anotó un gol de último minuto para rescatar un empate 2-2 por el Real Betis contra el Nottingham Forest en la Liga Europa el miércoles, en el regreso del equipo inglés a la competición europea después de tres décadas de ausencia.

Igor Jesus anotó dos goles en la primera mitad para poner al Forest 2-1 arriba, pero Antony, exdelantero del Manchester United, marcó a cinco minutos del final para negar a los visitantes lo que hubiera sido su primera victoria bajo el mando de Ange Postecoglou desde que el extécnico del Tottenham asumió tras el despido de Nuno Espírito Santo.

El Forest alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA, antecesora de esta actual competición de segundo nivel, en la temporada 1995-96 y no había vuelto a los certámenes de Europa hasta ahora.

Jesus anotó su primer gol a los 18, tres minutos después de que Cédric Bakambu puso al Betis 1-0 arriba con un disparo alto desde dentro del área. Morgan Gibbs-White centró desde la derecha para que el delantero brasileño empujara el tanto del empate. Cinco minutos después, Jesus se lanzó al área para lograr de cabeza un segundo gol en su segundo duelo competitivo de inicio desde su transferencia del Botafogo en julio.

Postecoglou fue despedido por el Tottenham en junio a pesar de conquistar la Liga Europa, el primer trofeo de los Spurs en 17 años, después de su peor campaña en la Premier, hundidos en la 17ma plaza.

El Forest está en la Liga Europa en lugar del Crystal Palace, el ganador de la Copa de la FA inglesa, que fue degradado por la UEFA en un caso complejo relacionado con propietarios que tienen participaciones en múltiples clubes. El Crystal Palace jugará en el torneo europeo de tercera categoría, la Conference League.

Protestas por Gaza

El club israelí Maccabi Tel Aviv empató 0-0 con PAOK al debutar en medio de una fuerte presencia policial y protestas en Salónica.

Al Maccabi le anularon un gol en la primera mitad por posición adelantada. Ambos equipos desperdiciaron varias buenas ocasiones para marcar.

Los aficionados del PAOK abuchearon al Maccabi al inicio, agitaron banderas palestinas y desplegaron una gran pancarta cerca del campo durante la primera mitad que decía “Muestra a Israel la tarjeta roja”.

En el otro encuentro disputado temprano, el equipo danés Midtjylland venció 2-0 al Sturm Graz de Austria.

El autogol de Oliver Christensen, el arquero de Sturm, tras un saque de esquina fue el primer tanto de la fase de liga. Ousane Diao anotó el segundo cerca del final.

Varios manifestantes fueron detenidos antes del partido entre PAOK y Maccabi en Salónica.

Dos pequeñas protestas tuvieron lugar en la ciudad del norte de Grecia. Los participantes pedían la expulsión de los clubes israelíes de la competición europea en respuesta a las bajas masivas en la guerra en Gaza.

Los manifestantes desplegaron una pancarta que decía “Genocidio” en inglés desde un andamio en un complejo de edificios que también alberga el consulado de Estados Unidos.

La policía llevó a cabo una operación de seguridad a gran escala fuera del estadio mientras perros detectores de bombas inspeccionaban el lugar.

Unos 120 aficionados israelíes fueron retenidos detrás de un cordón policial mientras el autobús del equipo Maccabi era escoltado por una unidad de fuerzas especiales de la policía al estadio Toumba de 28,000 asientos.

Problemas en Niza

Evan N’Dicka y Gianluca Mancini anotaron dos veces con tres minutos de diferencia al inicio de la segunda mitad, y Roma derrotó a Niza 2-1 en casa. N’Dicka cabeceó un córner de Lorenze Pellegrini, quien entró como suplente, y Mancini remató de volea un centro de Kostas Tsimikas.

Terem Moffi descontó desde el punto penal para los locales.

Dante, capitán brasileño del Niza, se convirtió en el jugador de campo más veterano en la Liga Europa con 41 años y 11 meses.

Más de 100 seguidores de la Roma fueron arrestados en Niza antes del partido.

Una violenta refriega se produjo la noche del martes, con el lanzamiento de proyectiles a los agentes de policía. Los aficionados del Niza supuestamente provocaron a los hinchas rivales coreando “la Lazio es lo único que existe en Roma”.

La Lazio es el acérrimo rival de la Roma en la capital italiana.

Se informó que los dos grupos de aficionados nunca llegaron a entrar en contacto ya que no pudieron romper los cordones policiales.

Friburgo y Braga ganan

En otros partidos, Patrick Osterhage anotó en la primera mitad y Maximilian Eggestein en la segunda, lo cual aseguró una victoria de 2-1 para el Friburgo de la Bundesliga sobre el campeón suizo Basilea, mientras que el Fenerbahce fue derrotado 3-1 ante el Dinamo en Zagreb, en su primer partido en Europa desde que el entrenador José Mourinho dejó el club.

El suplente Fran Navarro anotó el único gol y el Braga abrió su campaña con una victoria de 1-0 sobre el Feyenoord.

El Ludogorets sorprendió al Malmö 2-1 en Suecia.

Más por venir

El Aston Villa recibe al Bologna este jueves entre los partidos restantes de la primera ronda.

La Liga Europa utiliza el mismo formato de tabla general de 36 equipos que la Liga de Campeones. Los equipos juegan contra ocho oponentes diferentes durante la fase de liga y se clasifican con base en su posición en la tabla.