Anthony Hopkins publicará su autobiografía

“We Did OK, Kid” se publicará el 4 de noviembre por Summit Books, una imprenta de la casa editorial Simon & Schuster.

“Hay una fotografía que guardo en mi teléfono en la que estamos mi padre y yo en la playa cuando era niño. A menudo le digo a ese niño: ‘Lo hicimos bien, muchacho’”, dijo el actor ganador del Oscar en un comunicado que Summit dio a conocer el martes. “Me pregunto cómo un niño de Gales, hijo de un panadero, llegó hasta aquí. Toda mi vida es un gran misterio. Este libro es mi historia”.

Hopkins, de 87 años, es conocido por películas como “The Silence of the Lambs”, “The Father”, “The Remains of the Day” y “The Lion in Winter”. Según Summit, Hopkins también narrará su infancia en Gales, su carrera en el teatro y sus conflictos personales, incluso cómo su consumo de alcohol destruyó su primer matrimonio y cómo ha permanecido sobrio durante casi medio siglo.

“Lucha constantemente contra el deseo de transitar por la vida solo y evitar la conexión por miedo a ser herido, muy parecido a los hombres de su familia, y a medida que pasan los años, enfrenta preguntas sobre la mortalidad, preparándose para descubrir lo que su padre llamaba El Gran Secreto”, dice en parte el anuncio de la editorial.

“Con una colección especial de fotografías personales a lo largo del libro, ‘We Did OK, Kid’ es una autobiografía cruda y apasionada de una figura compleja e icónica que ha inspirado a las audiencias con destacadas actuaciones durante más de 60 años”.