Angelina Jolie emociona en Venecia como María Callas

VENECIA, Italia.- Para Angelina Jolie, interpretar a la famosa cantante de ópera Maria Callas significó más de lo que puede expresar con palabras.

“Sentí un gran privilegio al experimentar que llegué a conocer a esta mujer y pude estar dentro de su piel por un momento. Realmente me preocupo profundamente por ella”, dijo Jolie a The Associated Press pocas horas antes del estreno mundial de la película en el Festival Internacional de Cine de Venecia el jueves. “Creo que llevaré eso como una amiga”.

El cineasta chileno Pablo Larraín convocó a Jolie para que asumiera el papel de la legendaria soprano en “Maria”, que recientemente fue adquirida por Netflix para su distribución. La película se centra en la última semana de su vida en 1977, en París. Está profundamente aislada, con sólo su mayordomo (Pierfrancesco Favino) y su criada (Alba Rohrwacher) cuidándola, preocupados por su salud, las drogas y los devastadores efectos dominó de su voz disminuida.

Larraín, un habitual de Venecia, continúa explorando las vidas trágicas de mujeres muy famosas. En 2016, llegó al festival con su retrato de Jackie Kennedy, “Jackie”, protagonizado por Natalie Portman como la primera dama tras el asesinato de su esposo. En 2021, regresó con Kristen Stewart interpretando a la princesa Diana cuando consideraba divorciarse durante unas vacaciones de Navidad en “Spencer”. Ambas películas le valieron a sus protagonistas nominaciones al Oscar a la mejor actriz.

“María” es la llamada conclusión de esta trilogía de mujeres históricas, aunque Callas puede ser un poco menos conocida para las generaciones más jóvenes. Su nombre de pila era Maria Kalogeropoulos, nació de padres griegos en Nueva York e hizo su debut profesional en Atenas a los 17 años.

Durante su breve vida se convirtió en una de las más grandes cantantes de ópera de todos los tiempos con su inigualable voz y presencia escénica. Pero los elogios también llegaron con el intenso escrutinio de su vida en el ojo público, ya sea por sus exigencias y su comportamiento de “diva”, su peso o su vida romántica. Callas tuvo una relación con el magnate naviero Aristóteles Onassis, quien la dejó por Jackie Kennedy.

Murió en París a los 53 años después de un ataque al corazón.

“Cuando me puse sus grandes gafas y su cabello griego y me senté en mi pequeña bata como una señora mayor, sentí una (María) que se sentía como la (María) privada que el mundo no conocía”, dijo Jolie. “Y me conecté con ella primero y de alguna manera la amaba”.

Jolie hizo una gran entrada en los muelles del Hotel Excelsior, en el Lido, posando para los fotógrafos con un vestido caftán de punto dorado de Tom Ford en color ácido con el pelo largo y suelto. Para la conferencia de prensa, se había puesto un maxi vestido negro ajustado.

Es reacia a comparar la fama de la época de Callas con el momento presente.

“Yo no viví entonces. Supongo que era difícil de diferentes maneras, fácil de diferentes maneras”, dijo Jolie. “Fue celebrada como una de las artistas más maravillosas y también le arrojaron comida, la insultaron y le mintieron. Así que no lo sé. Debió sentirse… Debió de sentirse muy sola”.

Jolie entrenó durante casi siete meses para prepararse para el papel. El canto en la película es una mezcla de actuación y el canto real.

“En los primeros días, (Larraín) fue muy bueno conmigo en el sentido de que comenzamos de una manera más íntima con muy pocos miembros del equipo de filmación”, dijo Jolie. “Y terminamos en La Scala con todos. Así que tuve un poco de tiempo para no ponerme nerviosa. Pero esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Estaba aterrorizada”.

Larraín dijo que era “la única manera de hacerlo”.

“La ópera requiere un estilo muy particular de canto, en el tono, el color, la respiración, la postura”, dijo. “A veces es un poquito de Ange y sobre todo de María y a veces es más, pero siempre está ahí. Necesitábamos hacer eso porque es la única forma en que ella podría preparar adecuadamente al personaje, interpretarlo bien y luego crear la ilusión correcta”.

Jolie ha sido nominada dos veces a los Oscar como actriz. Ganó por su papel secundario en “Girl, Interrupted” (“Inocencia interrumpida”) y fue nominada por última vez por su papel protagónico en “Changeling” (“El intercambio”) de Clint Eastwood. Netflix no ha anunciado planes de estreno específicos para “Maria”, pero la actuación de Jolie ya tiene rumores de premios detrás.

Se espera que la actriz parta de Venecia antes de que su exesposo Brad Pitt llegue para el estreno de su película “Wolfs” el domingo. Aunque están legalmente solteros desde 2019, todavía están en pugna por temas como la custodia, las finanzas y una finca vinícola en Francia.

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, un periodista le preguntó a Jolie si había formas sorprendentes en que se relacionaba con Callas.

“Hay muchas cosas que no diré en esta sala que probablemente sepan o asuman”, dijo Jolie. Aunque dijo que siente que ambas comparten su delicadeza y vulnerabilidad.

La película también la hizo reconsiderar su idea de la palabra “diva”.

“He vuelto a aprender esa palabra a través de María”, dijo. “Y tengo una nueva relación con ella”.

Larraín agregó: “Independientemente de lo que pensemos de una diva, una diva nunca existiría si no hubiera excelencia en lo que hace”.

“María” es uno de los 21 largometrajes que compiten por los premios del festival, que se anunciarán el 7 de septiembre.