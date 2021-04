Ana Laura Huerta lleva propuestas a más gente

NUEVO LAREDO, TAM.- Ana Laura Huerta Valdovinos, candidata a Diputada Federal por el Distrito 01, y abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en coalición con MORENA y Partido del Trabajando (PT), sin dar tregua a su campaña continúa visitando las diferentes colonias de la ciudad, esto con el único interés de llevar sus propuestas a la gente y recoger de ellos sus necesidades.

“Sin duda este proceso electoral, me hace ver la vida desde otra perspectiva, ya que con los recorridos que he realizado, me he topado con muchas situaciones, sin embargo es precisamente lo que me impulsa a seguir, a luchar y buscar el triunfo”, comentó Huerta Valdovinos.

En su recorrido por la Colonia las Torres, mismo que hizo con parte de la estructura del partido que representa que es el Verde Ecologista, ya que en ocasiones por ir en coalición, también trabaja de la mano de las candidatas de Morena, pero en esta ocasión se hizo acompañar por el candidato a Diputado Local por el Distrito 02, Juan Enrique Armendáriz Medrano.

Trabajando juntos los candidatos lograron llegar a muchos neolaredenses, que radican en la colonia las Torres, donde sin duda fueron aceptados por los colonos, a quienes además aprovecharon para invitarlos a que voten el próximo 6 de junio