Ana Laura confía en su equipo

NUEVO LAREDO, TAM. – Confiando en la estructura de su partido, y al gran equipo que se formó para sacar adelante su campaña, la candidata a Diputada Federal por el Distrito 1, de la coalición Partido Verde Ecologista de México (PVEM), MORENA y Partido del Trabajo, Ana Laura Huerta Valdovinos, realizó una caminata en la colonia Solidaridad, visitando casa por casa y escuchando las necesidades de los ciudadanos.

Los colonos la recibieron amablemente con quienes intercambió ideas y realizaron algunas peticiones a la candidata.

“Considero que nos ha ido muy bien, después de presentar mi proyecto a la iniciativa privada, continuó trabajando cerca de la población, obviamente no me reconocen, pero al momento de hacerles saber mi proyecto, mi entrega para con la ciudadanía, y las ganas de regresar a Nuevo Laredo, lo mucho que me ha dado, aparte de una hermosa familia, conectamos, y me han demostrado su apoyo”, mencionó Ana Laura Huerta Valdovinos.

Cabe destacar que como en cada recorrido, y acercamiento con las personas, la candidata del Verde Ecologista de México, invitó a los vecinos a que el próximo 6 de junio, dejen aún lado la apatía, y hagan valer su derecho ciudadano, saliendo a votar.