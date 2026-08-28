Américo incrementa salario a las y los trabajadores eventuales de Salud

Se beneficiarán más de 2 mil 400 personas y es retroactivo al mes de enero de 2026

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso con las y los trabajadores del Sector Salud en Tamaulipas y anunció un incremento salarial diferenciado en beneficio de más de 2 mil 400 integrantes de personal eventual, lo que representa una inversión anual superior a los 32 millones de pesos.

El primer pago, dijo, se realizará durante la primera quincena del mes de septiembre y será retroactivo al mes de enero de 2026, a fin de mejorar las condiciones laborales de las mujeres y los hombres que sostienen el sistema de salud en el estado.

“Gracias por su vocación, por su entrega y por servir con humanismo al pueblo de Tamaulipas. Mi compromiso con ustedes es claro y lo estamos cumpliendo con hechos: Cuidar a quienes cuidan de Tamaulipas”, expresó.

El mandatario tamaulipeco indicó que a lo largo de su administración se han puesto en marcha acciones concretas para dignificar el trabajo del personal de salud, reconocer su trayectoria, fortalecer a quienes se encuentran en territorio y brindar bienestar e identidad a quienes forman parte de la Secretaría de Salud.

Expuso que estas acciones representan una inversión superior a los 40 millones de pesos, destinada directamente al bienestar de las trabajadoras y trabajadores.

“Conozco de cerca la responsabilidad que implica cuidar la salud y la vida de una persona. Sé de las jornadas largas, del cansancio, de las decisiones difíciles y, sobre todo, de la enorme vocación que se necesita para servir a los demás”, mencionó.

Agregó que se han destinado más de 615 mil pesos para reconocer a 88 trabajadoras y trabajadores jubilados, quienes entregaron una parte importante de su vida al cuidado de la salud de las y los tamaulipecos.

Asimismo, para fortalecer al personal operativo, se invirtieron más de 2.9 millones de pesos en la primera dotación de uniformes para más de 600 trabajadoras y trabajadores de los 12 Distritos de Salud.

Además, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, más de 5 mil integrantes de la Secretaría de Salud han recibido uniformes institucionales que fortalecen su identidad, su sentido de pertenencia y el reconocimiento a la labor que realizan todos los días.