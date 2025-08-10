América vence con una ajustada victoria de 1-0 sobre Querétaro

El lateral de 21 años, Dagoberto Espinoza, se estrenó como goleador azulcrema tras retraso de dos horas por tormenta eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- Dagoberto Espinoza realizó una soberbia jugada para aportar el tanto con el que América venció el sábado 1-0 a Querétaro al reanudarse la actividad de la Liga MX, un partido retrasado un par de horas debido al protocolo por tormenta eléctrica.

Espinoza se estrenó como goleador azulcrema esta campaña a los seis minutos, gracias a una acción en la que recibió por sector derecho cuando se animó a atacar el área, quitándose a dos rivales antes de sentenciar con un derechazo a media altura.

Aunque algo deslucido, el triunfo reanima a las Águilas después de no cumplir con un buen papel en la Leagues Cup, certamen en el que quedaron apenas a media tabla después de firmar tres empates en tiempo regular y lograr dos puntos más al ganar el desempate en penales en dos ocasiones.

El equipo del estratega brasileño André Jardine trepó a la tercera posición de forma provisional al alcanzar ocho puntos y sigue sin conocer la derrota en el torneo doméstico.

Querétaro sufrió su cuarto revés del campeonato para seguir en el fondo de la clasificación sin puntos. Tampoco tuvo consuelo en la Leagues Cup, en la que terminó la primera fase con tres derrotas.

El duelo se demoró un par de horas, cuando una tormenta eléctrica provocó la activación del protocolo y los equipos volvieron a sus vestuarios cuando ya habían terminado sus ejercicios de calentamiento.

Una vez iniciado el encuentro, América no necesitó emplearse a fondo para sacar el triunfo ante el rival más débil de la competencia.

Espinoza, un joven lateral de 21 años, aprovechó la oportunidad de abrir el marcador, que no fue más holgado antes del descanso porque Henry Martín fue víctima de un penal atajado por el arquero Guillermo Allison en el cobro de un penal.

Una vez con la ventaja, las Águilas se dedicaron a controlar el esférico ante un rival que apenas realizó dos disparos a puerta.

La reanudación de las acciones de la Liga MX, que comenzaron el viernes con una sonora goleada de Tigres 7-0 sobre Puebla, continuará el domingo con la celebración de los duelos Pumas vs. Necaxa y Santos vs. Guadalajara; la fecha concluirá el lunes con los choques León vs. Monterrey; Ciudad Juárez vs. Toluca y San Luis vs. Cruz Azul.

PACHUCA SIGUE CON PASO PERFECTO

Los Tuzos ratificaron su condición de líderes, después de golear a domicilio 3-0 al Atlas, para hilvanar su cuarto triunfo del curso.

Gastón Togni (9 minutos), Daniel Aceves (24) y Sergio Barreto (42) convirtieron las dianas durante una dominante primera mitad.

Pachuca cuenta con pleno de puntos con 12, mientras que los rojinegros se quedaron con cuatro en la cuarta posición.

TIJUANA IGUALA IN EXTREMIS

Kevin Castañeda convirtió un penal durante el cuarto minuto del descuento con el que los Xolos igualaron 2-2 en el campo de Mazatlán.

Los visitantes se fueron adelante con un tanto de Frank Thierry Boyaa (23), sin embargo, los Cañoneros dieron la vuelta momentáneamente con un doblete de Nicolás Benedetti (65 y 83 de penal).

Mazatlán queda en la 7ma posición con cinco puntos; un escalón abajo marcha Tijuana con la misma cantidad de unidades.