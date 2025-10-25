América salva un 2-2 en Mazatlán gracias a un golazo y asegura pase directo a la liguilla en México

El Dólar
MAZATLÁN, México (AP) — Brian Rodríguez mandó a la horquilla el cobro de un tiro libre en los minutos finales, para darle el viernes al América un apurado 2-2 en su visita a Mazatlán, con el que las Águilas aseguraron su pase directo a la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

El uruguayo colocó su derechazo en el ángulo a los 89 minutos. Kevin Álvarez había puesto adelante a los azulcremas a los nueve, con un disparo desde fuera del área.

En menos de 15 minutos, los anfitriones dieron la vuelta momentáneamente gracias a las dianas de Bryan Colula, a los 17 minutos mediante un remate dentro del área. Mauro Zaleta adelantó a los 30 al conjunto del puerto, con un excelso zurdazo desde fuera del área.

América queda provisionalmente en la segunda posición con 31 unidades, 10 ¿más respecto de Tijuana y Pachuca, que tienen 21 en la sexta y séptima posiciones cuando les restan nueve puntos por disputar.

Mazatlán se quedó en la 15ta posición con apenas 13 unidades y menos opciones de luchar por un sitio entre los clasificados al repechaje.

Con esta igualada dramática, América hilvanó su séptimo partido sin derrota ante Mazatlán (cinco triunfos y dos empates). No cae ante los Cañoneros desde el 16 de febrero de 2022.

El disparo que terminó en las redes por parte de Kevin Álvarez fue el único tiro a puerta de los azulcremas durante la primera mitad, en la que los anfitriones tuvieron las mejores oportunidades con las dianas de Colula y Zaleta.

Durante el transcurso del complemento, América adelantó líneas y sofocó a su rival.

Rodríguez ya había dado un aviso sobre su gran toque de balón a los 66, cuando estrelló el cobro de un tiro libre en el travesaño. Momentos después, el extremo mandó otro cobro a las redes para evitar la derrota de su equipo.

PUEBLA RESCATA EMPATE

Angelo Araos y Luis Gabriel Rey convirtieron dos dianas en los últimos minutos, con las que Puebla le arrancó como visitante un 4-4 a Ciudad Juárez.

Rey celebró un doblete con dianas a los 45+1, y 90+3. Emiliano Gómez, a los 70, y Araos, a los 88, hicieron los otros goles.

Madson (25), Óscar Estupiñán (37), PenGuilherme Castilho (48) y Jesús Murillo (73) consiguieron los tantos de Bravos.

La igualdad deja a Ciudad Juárez en la novena posición con 20 unidades; Puebla sigue en el fondo de la clasificación con nueve.

EL RESTO DE LA JORNADA

La 15ta fecha continuará este sábado con los partidos Tigres vs. Tijuana; León vs. Pumas; Guadalajara vs. Atlas y Monterrey vs. Cruz Azul. La actividad terminará el domingo con los partidos Santos vs. Querétaro, Toluca vs. Pachuca y San Luis vs. Necaxa.

