América logra sufrida y polémica victoria 2-1 sobre Puebla en la Liga MX

Ramón Juárez marcó de cabeza al 90+8 para sellar la remontada 2-1; Brian Rodríguez empató de penal y los azulcremas recuperaron el segundo lugar del Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Ramón Juárez mandó a las redes un certero cabezazo cuando el tiempo expiraba para darle el martes al América una sufrida victoria de 2-1 sobre Puebla en el torneo Apertura de la Liga MX.

Juárez ingresó de cambio en el cuarto minuto de descuento para sumarse a la zona de ataque y mandar a las redes el primer centro que tuvo la oportunidad de rematar, del francés Allan Saint-Maximin, cuatro minutos después.

Brian Rodríguez había empatado por los azulcremas a los 67 de penal, luego de cobrar una falta que le hicieron a él mismo y que validó el videoarbitraje ante las protestas del conjunto visitante.

Emiliano Gómez abrió la cuenta por el Puebla a los 52 minutos, después de relizar un disparo cruzado dentro del área que superó al arquero Luis Ángel Malagón.

América consiguió una apurada victoria que le devuelve la segunda posición del campeonato con 30 unidades. Puebla se queda en el fondo de la clasificación con ocho.

El equipo de La Franja terminó con 10 elementos después de la expulsión de Raúl Castillo (90+2).

El ataque americanista volvió a ser inoperante la mayor parte del encuentro ante un rival que aprovechó su única opción. Al final, los azulcremas supieron dar la vuelta al marcador.

Cruz Azul se queda con un empate

Cruz Azul sufrió la invalidación de un tanto de Ignacio Rivero durante el descuento para conformarse con un empate 1-1 en su visita al Necaxa.

Amaury Morales puso al frente a los celestes a los 65 minutos, pero Agustín Palavecino igualó a los 87 por los anfitriones.

Rivero hizo la que parecía la diana del triunfo celeste durante el cuarto minuto del descuento, pero no subió al marcador, por lo que prevaleció la igualada.

El empate deja a “La Máquina” en la tercera posición con 29 puntos de forma provisional; Necaxa deambula en la zona baja como 17mo con 10 unidades.