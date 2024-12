América elimina a Toluca y se cita con Cruz Azul en la semifinal de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Las últimas semanas, André Jardine escuchó que muchos analistas minimizaban las posibilidades del América para trascender en la liguilla. El entrenador brasileño y su equipo recordaron el sábado a todos sus críticos de qué son capaces las Águilas.

Entre otras cosas, pueden lograr un tricampeonato.

El volante Marcel Ruiz anotó un gol en su propia portería en el arranque del segundo tiempo, Henry Martín ingresó desde el banquillo para marcar y América derrotó 2-0 al Toluca para convertirse en el primer semifinalista del torneo Apertura de México.

“Cada uno tiene derecho de tener su opinión, el país es libre, los analistas tienen derecho de pensar lo que quieran, pero se olvidan de lo que hicimos y de lo que somos capaces de hacer, hemos dado muchas demostraciones del compromiso que tiene el equipo, ahora es una nueva oportunidad de acordarse de lo que somos capaces de hacer”, dijo Jardine en rueda de prensa.

Ruiz cometió su pifia a los 49 minutos y Martín anotó a los 72 para darles el triunfo a las Águilas, que avanzaron a la ronda de los cuatro mejores con un marcador combinado de 4-0.

América se clasificó a semifinales por sexto torneo consecutivo y mantiene vivo su deseo de convertirse en el primer tricampeón en México desde 1996 cuando comenzaron a disputarse dos torneos por año.

En torneos largos, el último equipo en coronarse en tres torneos consecutivos fue el propio América, entre 1983 y 1985.

“Vamos por el próximo partido y eliminatoria, no me meto en temas de favoritismo, eso es más de prensa, pero dentro del club no se habla de esto porque sabe del potencial de los rivales”, añadió Jardine. “Tenemos respeto por todos, no bajamos nuestro nivel de análisis y de autocrítica, mantenemos humildad, no somos más que nadie, pero no perdemos la ambición de cosas grandes”.

Las Águilas, que avanzaron a la liguilla a través de una reclasificación, ahora tendrán otra dura misión porque chocarán ante Cruz Azul en las semifinales.

Toluca, que terminó en el segundo sitio de la tabla, vio frustrado su deseo de ponerle fin a una sequía de títulos que se remonta al torneo Clausura 2010.

Obligado a remontar una desventaja de dos goles, el conjunto escarlata salió a buscar la portería rival desde el inicio y estuvo cerca desde los cinco minutos con un disparo de Alexis Vega. El argentino Claudio Baeza sacó después un tiro que fue rechazado por el portero Luis Malagón a los 16.

Tres minutos más tarde, el portugués Paulinho remató de cabeza ligeramente desviado.

América respondió con un cabezazo del uruguayo Rodrigo Aguirre que se ahogó en las manos del portero brasileño Tiago Volpi.

Antes del descanso, Ruiz recibió una pelota dentro del área y realizó un disparo que se fue por un costado.

En el arranque del complemento, el uruguayo Brian Rodríguez mandó un centro por izquierda y Ruiz intentó despejar deslizándose en el corazón del área, pero mandó la pelota al fondo de la red.

Toluca intentó responder un par de minutos más tarde con un disparo de Paulinho, pero Malagón realizó una gran atajada para evitar el daño.

Martín, quien se perdió el primer partido por lesión, entró al encuentro en la segunda mitad y aprovechó un rebote dentro del área para superar el lance de Volpi.

LA MÁQUINA REMONTA ANTE XOLOS

Con goles del uruguayo José Ignacio Rivero, el griego Giogos Giakoumakis y Ángel Sepúlveda, el Cruz Azul goleó 3-0 a Tijuana para clasificarse a las semifinales gracias a su mejor posición en la campaña regular, en la que fueron primeros.

Rivero remeció primero las redes a los 44, minutos Giakoumakis sumó otro a los 44 y Sepúlveda logró el tanto de la victoria a los 75 para la Máquina, que empató el marcador global 3-3.

Cruz Azul, dirigido por el argentino Martín Anselmi, está en semifinales por segundo torneo consecutivo.

El equipo viene de un torneo en el que impuso un récord de puntos en torneos cortos de 17 fechas al acumular 42.

Ante América buscará saldar cuentas pendientes de la final del torneo pasado.

La Máquina se puso al frente cuando Rivero aprovechó un rebote dentro del área para marcar de cabeza dentro del área chica.

Tijuana tuvo claras llegadas para aumentar su ventaja, pero el portero colombiano Kevin Mier realizó atajadas clave, incluyendo una a los 52 ante un disparo de Kevin Castañeda.

Un par de minutos más tarde, Sepúlveda asistió dentro del área a Giakoumakis, quien concretó con un disparo suave y colocado por el centro del arco.

Sepúlveda empató el marcador global poco después al entrar al área por el costado izquierdo y concretó con un disparo rasante.