Amenaza huracán Lala con histórico impacto directo en Hawái

Foto satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Lala cerca de Hawai el 15 de agosto del 2026. (NOAA via AP)

Foto satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Lala cerca de Hawai el 15 de agosto del 2026. (NOAA via AP)

HAWAI.- El huracán Lala se dirigía el sábado a la Isla Grande de Hawai en una trayectoria que pronosticaba un posible impacto en tierra, lo que sería la primera vez que un huracán toca tierra en la isla en155 años.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que los vientos máximos sostenidos de Lala aumentaron a 120 km/h (75 mph), convirtiéndolo en un huracán de categoría 1. Se pronosticó que la pared del ojo se movería sobre o cerca del extremo sur de la isla para la tarde del sábado, azotando con sus peores vientos las laderas volcánicas a miles de metros (pies) sobre el nivel del mar.

Los meteorólogos indicaron que las zonas de mayor altitud de la isla, dominadas por el imponente volcán Mauna Kea, podrían recibir hasta 63,5 centímetros (25 pulgadas) de lluvia.

Eso podría provocar peligrosos deslizamientos de lodo en una zona montañosa donde la gente vive fuera de la red eléctrica en viviendas improvisadas, y las autoridades les instaron a encontrar refugios seguros rápidamente.

Bobby Camara, de 75 años, que ha vivido toda su vida en la Isla Grande, dijo que planeaba “aguantar, cruzar los dedos, esperar que no se vaya la luz” en un hogar de cuidados a las afueras de Hilo. Dijo que mucha gente había acudido a las gasolineras para buscar combustible para motosierras y vehículos.

“Creo que abastecerse es parte de la vida por aquí… Aprendes a ser autosuficiente ”, afirmó.

“Esta es una tormenta enorme”, afirmó el gobernador Josh Green, y advirtió sobre inundaciones destructivas e incluso la posibilidad de incendios forestales avivados por los fuertes vientos en toda la cadena de islas. La electricidad se interrumpió para el 10% de los clientes en la Isla Grande, según poweroutage.us.

Mike Caputo, que vive en Keaau, cerca de la costa este de la Isla Grande, relató que la principal preocupación son las inundaciones repentinas y los árboles caídos, especialmente la albizia, un árbol común.

“No son muy resistentes, pero crecen extremadamente alto”, comentó Caputo, de 50 años, un capitán de bomberos local. “Pueden hacer que las carreteras sean intransitables. Me aseguré de que mis árboles estuvieran podados hace unos días”.

La Isla Grande estaba bajo una advertencia de huracán, y había advertencias de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau.

Según una investigación realizada por un científico atmosférico de la Universidad de Hawai basada en relatos periodísticos, un huracán de categoría 3 alcanzó la esquina noreste de la isla en 1871. El pronóstico más reciente prevé que Lala impacte “muy cerca del extremo sur de la Isla Grande”, señaló Vanessa Almanza, meteoróloga del servicio meteorológico en Honolulu.

Se abrieron refugios, diversos eventos fueron cancelados y se instó a los ganaderos a dejar su ganado en los pastizales, en lugar de en estructuras que podrían colapsar. “No hace falta que toque tierra para causar destrucción”, manifestó.

El centro de huracanes pronosticó acumulados de lluvia de 20,3 a 30,5 centímetros (8 a 12 pulgadas) en Maui y en las zonas de menor altitud de la Isla Grande, y de 10,2 a 15,2 centímetros (4 a 6 pulgadas) en toda la cadena de islas.

Autoridades instan a tomarse la tormenta en serio

La representante estatal Jeanné Kapela instó a la población a mantenerse alerta. El extremo sur de la isla es remoto y rural, con agricultura que incluye café y ganado, pero está creciendo en población por el bajo costo de la vida. Kapela comentó que le preocupaba especialmente las personas que viven fuera de la red eléctrica.

“Si ahora sientes que tu casa no tiene un buen techo o quizá no pueda resistir vientos con fuerza de huracán, entonces lo primero es ir a la casa de un familiar o amigo y resguardarte allí”, dijo por mensaje de texto a The Associated Press.

Muchos hawaianos aún lidian con las secuelas de las devastadoras inundaciones de marzo. Los agricultores que todavía se recuperan temían sufrir más daños, según Brian Miyamoto, director del Hawaii Farm Bureau.

Aumentan los riesgos de incendios forestales durante el tiempo ventoso

A medida que los vientos se intensificaban en las islas, Almanza explicó que las condiciones secas y ventosas fuera de la tormenta elevarían la preocupación por incendios.

En 2023, el pueblo de Lahaina, en Maui, se incendió durante una racha de vientos extremos mientras un huracán pasaba muy al sur.

“Desde el incendio, todo el mundo está mucho más consciente del clima en general y de nuestro entorno y de las cosas que están pasando”, expresó Archie Kalepa, de Lahaina, conocido en la zona por su forma de surfear, remar y ejercer otras habilidades oceánicas.

Kauai, que está varias islas al noroeste en el archipiélago desde la Isla Grande, es donde el huracán Iniki tocó tierra como un huracán de categoría 4 en 1992 — un año de El Niño como este, cuando el calentamiento del Pacífico cerca del ecuador incrementa la actividad de huracanes y afecta los patrones meteorológicos en todo el mundo.

“Causó daños por valor de 3.000 millones de dólares. Destruyó miles de viviendas y sí mató a seis personas”, relató Steven Businger, el científico atmosférico de la Universidad de Hawai. “Simplemente nunca podemos saber si una tormenta va a cambiar de rumbo”.