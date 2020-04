Amenaza Covid-19 a grandes simios

CIUDAD DE MÉXICO.-Los grandes simios corren el riesgo de contraer el Covid-19 debido al contacto con las personas mediante actividades turísticas o de investigación, advirtieron especialistas en una carta publicada en la revista científica “Nature”.

Los gorilas, orangutanes, bonobos y chimpancés son los parientes más cercanos de la humanidad, pues comparten hasta el 98 por ciento de su ADN con las personas y pueden adquirir enfermedades respiratorias humanas.

En 2016, por ejemplo, los chimpancés de Costa de Marfil adquirieron el coronavirus OC43 de los humanos; mientras que el ébola exterminó a nueve de cada 10 gorilas en Gabón y la República Democrática del Congo en la década de 1990, de acuerdo con la ONU.

Si bien aún no hay primates afectados por el SARS-CoV-2, el virus responsable del Covid-19, los grandes simios son susceptibles a esta infección, alerta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

1 ¿Cómo proteger a los grandes simios?

Chimpancé

Con el fin de evitar un posible contagio a los grandes simios, la UICN exhorta a todas las personas a mantener una distancia de 7 a 10 metros de estos animales.

Los humanos, al estornudar o toser, pueden contaminar las hojas y ramas con las que interactúan los primates, explica Thomas Gillespie, profesor de la Universidad Emory de Estados Unidos.

“El problema es que las personas, al moverse en el hábitat de los simios, pueden estornudar o toser en las hojas u otros sustratos y dejar virus en esas superficies con las que los primates pueden tener contacto”, comenta.

Una distancia de 1 o 2 metros no es suficiente, como en el caso de los humanos, porque no es posible enseñarle a los simios a evitar tocarse la cara o alejarse entre ellos, precisa el especialista de la Escuela de Salud Pública Rollins de Emory.

“(La distancia) está más relacionada con crear una gran área alrededor de ellos con niveles bajos de contaminación, que con la exposición directa a la tos o estornudos (de las personas)”, detalla.

En el Congo, Gabón y Ruanda, los parques naciones cerraron sus puertas a los turistas e investigadores para minimizar los riesgos de contagio.

2 ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Orangután

Los expertos temen que la reducción de presencia humana en los parques nacionales facilite la caza furtiva de los grandes simios, que están amenazados o en peligro de extinción.

En general, la mayoría de los sitios que cerraron reforzaron las patrullas en contra de los cazadores ilegales, cuenta Gillespie.

Los primates más acostumbrados a los humanos corren mayor riesgo de contraer enfermedades de las personas.

Los especialistas desconocen cómo sería el peor escenario si estos primates se infectan con el Covid-19, pero estiman que puede ser devastador para las poblaciones que están acostumbradas a los humanos.

Por ejemplo, durante el brote del ébola en Gabón y la República Democrática del Congo a mediados de 1990, más del 90 por ciento de gorilas y chimpancés fallecieron, según la ONU.

Juan Carlos Serio, investigador del Instituto de Ecología (Inecol), considera viable que una nueva enfermedad, como el Covid-19, pueda acabar con especies que ya se encuentran en peligro crítico de extinción.

“Si todavía aumentamos al tráfico de primates las posibles enfermedades que nosotros pudiéramos transmitir la verdad es que les pintamos muy gris el horizonte a estos animales”, afirma.

“Ellos (los animales) no son los que nos contagian. Nosotros fuimos los que en algún momento por las condiciones del mal uso del hábitat y de la vida silvestre hemos deteriorado su entorno”.

Juan Carlos Serio, Investigador del Instituto de Ecología (Inecol).

3 ¿Los primates de México pueden contraer el Covid-19?

En México habitan tres primates no humanos: el mono araña, el mono aullador de manto y el mono aullador negro.

Las tres especies tienen una probabilidad muy baja de infectarse con el Covid-19 por su comportamiento arborícola, pero los especialistas sospechan que el contagio es posible.

Los científicos desconocen por completo la composición del material genético de los pequeños monos mexicanos, a diferencia de los grandes simios, que sí cuentan con un estudio completo de sus genes, explica Gillespie.

“No tenemos razón para asumir que (los monos de México) no tienen los receptores (del SAR-CoV-2), así que creemos que son susceptibles”, asegura.

4 ¿Son vulnerables a enfermedades humanas?

Los monos de México son arborícolas, es decir, viven en la copa de los árboles, a 20 o 30 metros de altura, explica Serio, director del Grupo de Estudios Transdisciplinario en Primatología del Inecol.

Por esta razón, el contacto con las personas es raro, lo que reduce la posibilidad de que se contagien con el Covid-19.

Sin embargo, la amenaza de que adquieran enfermedades humanas ha aumentado por la destrucción de sus hábitats y su extracción ilegal para abastecer el mercado de mascotas, que ya los orilló a estar en peligro de extinción en el País.

En el sureste de México, por ejemplo, los monos están confinados en pequeños fragmentos de selva y deben bajar al piso para atravesar a otros espacios.

De esta manera, quedan vulnerables a las bacterias y parásitos que habitan en el ganado y en la población de escasos recursos, como amibas y Escherichia coli, que han sido encontrados en sus heces.

Los expertos del Inecol suspendieron la investigación de campo desde hace un mes para evitar cualquier riesgo de contagio porque una enfermedad emergente, como el Covid-19, puede acabar con especies que están en peligro de extinción, alerta Serio.

“Los primates no son un problema para las personas, así que no deben tener miedo de que los pequeños monos de México van a contagiarlos de alguna manera con el coronavirus. No son una fuente de este patógeno y deshacerse de ellos no es una solución”.

Thomas R. Gillespie, Profesor de la Universidad de Emery, Estados Unidos.

5 ¿Qué pasa con los primates en cautiverio?

La mayoría de los espacios públicos que mantienen primates en cautiverio cerraron sus puertas a los visitantes de manera temporal y su personal extremó las medidas de seguridad para evitar contagios.

Los tres zoológicos del Gobierno de la Ciudad de México (Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón) cerraron al público desde el 22 de marzo.

En el Estado de México, Bioparque Estrella cerró el 23 de marzo, mientras que en Puebla, Africam Safari lo hizo el 31 de marzo.

En Jalisco, el Zoológico Guadalajara cerró sus instalaciones el 17 de marzo, al igual que el Zoológico La Pastora y Bioparque, en Nuevo León.

6 ¿Cómo protegen los zoológicos a sus primates?

Consultada por REFORMA, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX detalló que los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón cuentan con 20 especies diferentes de primates no humanos.

Todos los días se limpian y desinfectan los albergues de estas especies, además de que se reforzó la higiene en la preparación de su alimento, indicó la dependencia en una carta.

Además, durante la contingencia por el Covid-19, se implementa un protocolo especial de bioseguridad para disminuir la posibilidad de que el virus afecta a los primates en cautiverio.

Algunas medidas de este protocolo son mantener la distancia adecuada y las interacciones al mínimo posible durante las sesiones de condicionamiento operante (entrenamiento).

Sólo los cuidadores designados, quienes deben estar sanos, pueden colocar comida y objetos limpios en los recintos de la fauna silvestre.