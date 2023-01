Allegri desestima presión antes de visita de Juve a Napoli

El brasileño Danilo, de la Juventus, festeja su gol ante Udinese en un encuentro de liga disputado el sábado 7 de enero de 2023 (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)

MILÁN.— Massimiliano Allegri, el técnico de la Juventus, no quiere presiones innecesarias sobre su equipo, así que está tratando de desviarlas hacia otro lugar.

Ubicada en el segundo sitio luego de ocho partidos consecutivos sin recibir gol, la Juve enfrenta este viernes al Napoli, líder de la Serie A italiana.

‘Será encantador disputar este partido’, dijo Allegri el jueves. ‘Necesitamos jugar bien, con entusiasmo y deseo, pero esto no será decisivo para el título y es un partido más importante para ellos. No es una prueba de choque. Venimos de una buena racha, pero también el Napoli. Éste no será un encuentro decisivo, pero sí muy importante, más para ellos que para nosotros’.

La Vecchia Signora ha trepado al segundo sitio gracias a su seguidilla de ocho victorias. Ha alcanzado en puntos al campeón defensor Milan y está a siete unidades del Napoli.

El conjunto de Turín ha mantenido su buen desempeño en la cancha pese al escándalo contable que provocó la renuncia colectiva de su junta directiva, así como la apertura de investigaciones por parte de la fiscalía de esa ciudad.

Otro triunfo en Nápoles reduciría a cuatro unidades la diferencia entre los dos primeros puestos y reforzaría la posibilidad de que los Bianconeri recuperen el título de liga que perdieron hace dos años tras dominar el fútbol italiano durante nueve campañas.

‘Hace dos meses no pensábamos que la Juve llegaría a enero en esta posición’, reconoció Allegri. ‘Necesitamos tener un gran desempeño técnico y jugar con intensidad, porque estamos enfrentando al equipo más fuerte en la liga. No lo digo yo, sino las posiciones, porque han logrado 44 puntos y perdido sólo un partido. Es normal que sean favoritos mañana’.

Napoli ha estado en la cima de la Serie A durante tres meses y tiene garantizado el título extraoficial de campeón de invierno sin importar lo que ocurra en los últimos dos compromisos de la primera vuelta.

Los Partenopei han ganado 14 de sus 17 partidos y tienen al mejor ataque. Han anotado 39 goles y disponen de la mejor diferencia. Juventus ostenta la mejor zaga.

El conjunto entrenado por Luciano Spalletti sufrió su primera derrota de la temporada apenas la semana anterior, por 1-0 en su visita al Inter de Milán.

Sin embargo, la entidad napolitana se repuso con un triunfo por 2-0 en el feudo de la Sampdoria. Victor Osimhen anotó su décimo gol en 13 duelos de liga.

El delantero nigeriano gravita de manera cada vez más importante para su club.

‘Tiene una estupenda forma de ser en el campo y asume mucha responsabilidad’, recalcó Spalletti. ‘Tiene todas las características que uno necesita en un partido. Está atento, es fuerte, tiene recorrido, encara a los jugadores. Se ha vuelto más fuerte, sobre todo por la conducta ejemplar que muestra’.

Napoli ha ganado sus últimos tres partidos como local ante la Juventus. Otra victoria lo colocaría con una delantera de 10 puntos en la tabla, de cara al partido sabatino del Milan, una visita a Lecce.

‘Incluso sin las ocho victorias seguidas, la Juve es el equipo más difícil de enfrentar, junto con el Milan y el Inter’, consideró Spalletti. ‘Por muchas razones es el mejor’.