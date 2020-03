Alistan más juegos para Nintendo Switch

CIUDAD DE MÉXICO.-De la nada, Nintendo sorprendió a gamers con una transmisión especial de Nintendo Direct Mini, en donde se presentaron nuevos juegos y contenido digital descargable que estarán disponibles muy pronto en Nintendo Switch.

Cabe mencionar que al inicio de la transmisión, Nintendo advirtió al público que dado a la emergencia causada por la pandemia de Covid-19, las fechas anunciadas de los lanzamientos podrían cambiar en cualquier momento.

Entre los títulos que se agregarán al catálogo de Switch se encuentran los “ports”, juegos publicados anteriormente en otras consolas que fueron adaptados para la consola de Nintendo.

Aquí encontramos a las obras de 2K Games: Bioshock: The Collection, que incluye los juegos Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered y Bioshock Infinite: The Complete Edition, los cuales también se podrán comprar por separado.

2K Games también lanzará Xcom 2 Collection, además de Borderlands Legendary Collection. Todos los títulos de este estudio debutarán el 29 de mayo.

Por parte de Atlus llegará Catherine: Full Body, un juego de rompecabezas que cuentas extrañas pesadillas de Vincent, un chico atormentado por las indecisiones en su relación amorosa. Esta bizarra aventura debutará el 7 de julio.

Durante la transmisión también se mostraron avances de juegos previamente anunciados, como Bravely Default II, secuela del juego original que contendrá al igual un sistema de batalla estratégico, que permitirá a los gamers atacar en el modo Brave, o esperar el momento adecuado para actuar con el modo Default. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento confirmada para este RPG, ya hay una demo en la Nintendo eShop.

También se presentaron más avances de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, del cual se reveló que contará con un epílogo inédito llamado Xenoblade Chronicles: Future Connected, además de que algunas de las piezas musicales fueron remasterizadas para mejorar la experiencia de este RPG, que también mejoró los menús de navegación. El juego estará disponible a partir del 29 de mayo, además, ese mismo día se lanzará una edición de colección llamada Works Set, que incluirá un libro de arte de 250 páginas, que mostrará el diseño de monstruos, los bellos escenarios y más.

Expansiones

Para sorpresa de muchos, Nintendo volvió a apostar por un personaje propio para la incorporación de Super Smash Bros. Ultimate. Se trata de un personaje del videojuego Arms, lanzado en 2017, que sería el primero de 6 personajes que conformarán el volumen dos del pase de peleadores.

Aunque aún no se ha revelado específicamente de quién se tratarán, Nintendo afirmó que su incorporación al menú de personajes jugables ocurrirá en junio, cuando se revelen más detalles.

Otro de los contenidos digitales descargables más esperados, pero también más criticados es el pase de expansión de Pokémon Sword y Pokémon Shield, que añadirá nuevas zonas por explorar en la Isla Armadura y en la Corona Tundra. Aquí descubriremos más Pokémon que hacían falta de la pokédex nacional, además del Pokémon legendario Kubfu, sus variantes evolutivas de Urshifu.

La primera parte de la expansión estará disponible a finales de junio, mientras que la segunda parte aún no cuenta con una fecha de lanzamiento.

Otros juegos que recibirán contenido son Ring Fit Adventure, que recibirá gratuitamente un nuevo modo de juego rítmico con música de Super Mario Odyssey, Splatoon 2 y TLOZ: Breath of the Wild, entre otras novedades.

Por su parte, Animal Crossing: New Horizons, lanzado el 20 de marzo, contará con un evento temporal del 1 al 12 de abril, en donde los residentes de la isla participarán en el Día del Conejo, para buscar huevos escondidos y crear artículos decorativos especiales. A finales de abril, también habrá un evento temporal del Día de la Tierra.

Otras novedades:

-Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 5 de junio.

-Burnout Paradise Remastered – 2020.

-Fuser – Otoño 2020.

-King’s Bounty II – 2020.

-Ninjala – Mayo.

-Saints Row IV: Re-Elected – 27 de marzo.

-Trials of Mana – 24 de abril.

-The Elder Scrolls: Blades – Primavera 2020.

-Minecraft Dungeons – Primavera 2020.

-Warhamer 40,000: Mechanicus – Mayo.

-Mr. Driller DrillLland – 25 de junio.

-The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III – 30 de junio.

-Vigor – Otoño 2020.

-Star Wars Episode I: Racer – Muy pronto.