Alista Laredo su toque de queda

Hoy harían el anuncio oficial de las nuevas medidas de control de contención de la pandemia de COVID-19 que incluirían “Shelter in Home”, así como horarios nocturnos de “curfew”.

LAREDO, TX.- Ayer al mediodía, el Centro de Operaciones de Emergencias, Autoridades de Salud, el Condado de Webb así como los principales funcionarios administrativos de la ciudad de Laredo, notificaron que en breve se darán a conocer nuevas medidas de control de contención de la pandemia de COVID-19 que incluirían “Protección en Casa” – Shelter in Home-, así como horarios nocturnos de “curfew” o toque de queda – es decir, circulación totalmente restringida de tráfico vehicular- y las personas no pueden reunirse o deambular si no se trata de casos previstos en estas situaciones como emergencias médicas justificadas.

Dado que se necesita minimizar la movilidad y el contacto personal guardando distancia y evitando grupos de socialización las autoridades desean pasar a esta etapa y se sabe que las autoridades mencionadas están acordando aun estas medidas y su reglamentación y que probablemente el horario inicial seria de las 10 pm a las 5 am, y se aplicarían sanciones administrativas y multas a quienes no cumplan con esta nueva restricción que se espera 17 casos positivos 63 negativos LAREDO, TX ESTADOS UNIDOS 1 sospechoso Más de 520,000 positivos • 23,593 muertes NUEVO LAREDO EN EL MUNDO 6 casos positivos TAMAULIPAS 8 muertes 585 positivos 2,156 sospechosos MÉXICO CORONAVIRUS EN DATOS 82,404 casos positivos Más de 1,000 muertes Las órdenes de refugio son utilizadas por los funcionarios locales.

Agencia Reforma sea dada a conocer en breve; sin embargo la notifi cación ofi cial o la cancelación de estas medidas no ha sido expedida aun por las autoridades. Es posible que algunos giros comerciales o no esenciales nuevos se incluyan en esta nueva orden restrictiva.

En las últimas semanas, los funcionarios estatales y locales han reestructurado la medida para ayudar a limitar la propagación de Covid-19 al obligar a los residentes a permanecer en sus hogares y limitar los viajes a motivos esenciales, como recoger alimentos, ir al banco o recibir atención médica.

Algunas órdenes de refugio en el lugar o casa, mantienen disposiciones que permiten a los residentes actividades durante el día que pueden ser limitadas por restricciones durante la noche. Las órdenes de refugio o protección en casa son utilizadas por los funcionarios locales durante o después de una emergencia y ya en Estados Unidos hay diversas ciudades que se encuentran bajo esta modalidad de protección restrictiva.

La ciudad de Laredo y el condado de Webb están anunciando nuevos casos positivos de COVID-19 elevando a 17 el número de casos positivos. La persona 15 es un caso de transmisión local y no fue hospitalizada, la persona 16 también fue transmitida por contacto cercano y no fue hospitalizada, y la persona 17 es un caso de transmisión comunitaria y está hospitalizada pero permanece en condición estable.