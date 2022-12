Alicia Machado se quita el sostén y desafía Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado celebró su cumpleaños 46 con una serie de fotos que desafían Instagram, pues la venezolana aparece sin sostén con una playera blanca.

Machado reflexionó sobre un año más de vida y acompañó su mensaje con unas instantáneas en las que sus pezones quedan al descubierto, desafiando de esta manera las reglas de la plataforma, que suele censuran dicha parte del cuerpo femenino.

‘Qué vueltas da la vida, cada año que pasa, te deja un sin fin de experiencias que no son más que los desafíos que nos toca enfrentar, unos te hacen mejor persona y otros te enfrentan a tus miserias, si no te valoras no te conoces, si no te conoces no evolucionas. Agradecida y con una inmensa energía de volver a empezar y sobre todo de Amar y construir armonía y belleza a mi alrededor. Happy birthday to me. Disfrutarme a plenitud será mi nueva realidad. Gracias por tantos mensajes de felicitaciones y de bendiciones. Los amo con todo mi corazón’, se lee.

Machado recientemente se cambió de look, se cortó el cabello y se lo pintó de color chocolate, cosa que no fue del agrado de sus algunos cibernautas, quienes opinaron que ‘se ve mayor’.

Hace poco la exMiss Universo desató los cuestionamientos al subir un video en el que posa en ropa interior previo a aparecer en un programa de televisión; lo que llamó la atención de sus seguidores es lo bien que lucía, algunos cuestionaron si se habría hecho alguna intervención como la manga gástrica para bajar de peso.