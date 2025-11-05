Alexander-Arnold recibe abucheos en su regreso a Liverpool y vandalizan su mural

El jugador del Real Madrid fue abucheado en Anfield durante la Liga de Campeones, tras su polémica salida del club inglés en julio

Un mural con la imagen de Trent Alexander-Arnold cerca del estadio Anfield de Liverpool, el martes 4 de noviembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

LIVERPOOL, Inglaterra.- Un mural de Trent Alexander-Arnold fue vandalizado antes de su regreso a Liverpool para jugar con el Real Madrid en la Liga de Campeones. El otrora ídolo en el estadio Anfield fue posteriormente abucheado y foco de las burlas de los hinchas locales.

Para culminar una noche para el olvido del lateral derecho, el Madrid sucumbió 1-0 la noche del martes.

Alexander-Arnold enfureció a los aficionados de Liverpool cuando dejó su club natal para fichar con el gigante español en julio. Y ese sentimiento evidentemente seguía a flor de piel en su primer partido en Merseyside desde su salida.

La palabra “rata” fue repetidamente pintada sobre un mural con la imagen de Alexander-Arnold cerca del estadio de los Reds. El mensaje fue borrado antes de que Liverpool recibiera al Madrid el martes por la noche, pero los aficionados expresaron su enojo cuando ingresó para el tramo final del encuentro.

A pesar de haber ganado dos títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones en una década llena de trofeos en el club, los aficionados lo abuchearon en el cierre de la pasada temporada, algo que provocó que el ex técnico Jurgen Klopp saliera a decir que “no podría haber estado más decepcionado”.

Han pasado meses, pero la hostilidad permanece. Alexander-Arnold tuvo que lidiar con más abucheosdentro del estadio, con algunos aficionados coreando obscenidades mientras calentaba en la segunda mitad.

Arne Slot, el técnico de Liverpool admitió el lunes que no sabía cómo reaccionarían los aficionados.

Slot y Alexander-Arnold obtuvieron su respuesta cuando el jugador entró por Arda Guler a los 81 minutos. Fuertes abucheos retumbaron por todo el estadio y continuaron cada vez que tocó el balón.

Alexander-Arnold disputó 354 partidos con Liverpool tras surgir de la cantera del club en 2015. Conquistó ocho títulos con los Reds, incluido el cetro de la Premier en 2020, que puso fin a la espera de 30 años del club para ser coronado campeón de Inglaterra.

Alexis Mac Allister anotó el único gol del partido con un cabezazo a los 61 minutos. El arquero merengue Thibaut Courtois sobresalió con un rosario de intervenciones para mantener la mínima diferencia.