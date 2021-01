Alertan dependencia excesiva a celulares

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de que los neolaredenses disponen de más tiempo para estar en compañía de sus seres queridos, el uso de dispositivos electrónicos como smartphones, tabletas y laptop ha tenido un incremento exponencial durante la cuarentena.

Daniela Ortiz, psicóloga aseguró que durante esta época de pandemia las personas tienen una dependencia excesiva respecto a los dispositivos inteligentes, principalmente niños y jóvenes.

“El uso desmedido del teléfono celular aísla a las personas y fomenta el individualismo, a pesar de que fue creado para el establecimiento de una intercomunicación, sin embargo, en estos últimos meses, el confinamiento ha provocado que tanto niños como jóvenes y adultos rompan con mayor frecuencia sus vínculos con la realidad y se refugien en las nuevas tecnologías”, subrayó.

Manifestó que el uso de estos aparatos ha incrementado considerablemente, debido a que con la pandemia las personas no pueden convivir personalmente.

Aseguró que tanto jóvenes como adultos se sienten aceptados al tener muchos amigos en las redes sociales, lo que provoca que se pierda la realidad, sintiendo afecto de manera virtual a través de un smartphone, computadora o tablet.

“Definitivamente las redes sociales no son recomendables para los menores, los niños necesitan jugar, realizar actividades físicas y convivir con la familia para que tengan pláticas reales y no a través de algún dispositivo, para ellos, no son necesarias”, dijo.

Para evitar llegar a problemas con los menores, la psicóloga recomendó a los padres de familia estar muy atentos para detectar si el enganche que tienen los niños, adolescentes y jóvenes con el uso de estos aparatos va más allá de lo normal.

“Se tiene que comenzar con el ejemplo, porque como adultos estamos muy dependientes de las redes sociales, entonces si el niño ve que mamá o papá está todo el tiempo en el celular, él también lo va a querer hacer, por eso, les recomendamos que compartan actividades con sus hijos como jugar con juegos de mesa o realizar otras actividades como karate, ballet de manera virtual para que hagan otras cosas diferentes y no estén pensando de usar estos dispositivos”, resaltó.

Indicó que es importante revisar las páginas de internet a donde ingresan los menores, además de tener las contraseñas para que los revisen periódicamente y se den cuenta con quién se comunica, que hace y que ve el menor.

“Siempre debe haber un reglamento en casa, si quieren que sus hijos cambien empiecen a ponerles reglas y enséñeles cómo cumplirlas por medio del ejemplo, pues es así como ellos van aprender a ser responsables”, explicó.

Ortiz aconsejó a las personas a realizar un uso apropiado de la tecnología y en cuanto a los menores que estas sean utilizadas más para las labores educativas.