Alcaraz vence a Paul en un partido de exhibición en la Plaza de Toros México

CIUDAD DE MÉXICO. — El tenista español Carlos Alcaraz derrotó el miércoles 7-6, 6-3 al estadounidense Tommy Paul en un partido de exhibición celebrado en la plaza de toros de la Ciudad de México.

Alcaraz, de 20 años y número dos de la clasificación de la ATP, disputó su primer partido en la capital, aunque no el primero en el país ya que ha participado en el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en el balneario de Acapulco, a unos 350 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

“Espero que lo hayan podido disfrutar”, dijo Alcaraz al final del partido. “Ha sido un gran desafío. No ha sido nada fácil. Hemos jugado un gran tenis y de eso se trata el tenis, de divertirse”.

De acuerdo a los organizadores, 20.458 espectadores acudieron a presenciar el partido. En un punto del encuentro, los aficionados comenzaron a levantarse de sus asientos para realizar la “ola” y Alcaraz detuvo su intento de saque para unirse poniendo su raqueta por lo alto.

“Ha sido algo único el poder estar aquí, me he sentido súper especial”, agregó el español. “La gente de Mexico es especial y lo he podido comprobar. He grabado este momento para que no se me olvide nunca”.

Antes del encuentro de Alcaraz, la griega Maria Sakkari se impuso 6-3, 6-4 a la danesa Caroline Wozniacki, exnúmero uno del mundo y campeona del Abierto de Australia en 2018.

Sakkari, quien terminó la temporada novena en la clasificación mundial, no enfrentaba a Wozniacki desde el torneo de Charleston en 2019, cuando perdió en dos sets por un doble 6-2.

La exhibición del miércoles fue la tercera en la plaza de toros de la capital mexicana, que en 2019 albergó el choque entre el suizo Roger Federer y el alemán Alexander Zverev, y el año pasado el duelo en el que se midieron el español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud.