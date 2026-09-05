Alcaraz aprieta fuerte en el US Open

Carlos Alcaraz celebra tras derrotar Wu Yibing durante la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Carlos Alcaraz celebra tras derrotar Wu Yibing durante la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

NUEVA YORK (AP) — Después de tres partidos en el Abierto de Estados Unidos, nadie pensaría que Carlos Alcaraz venía de más de cuatro meses sin jugar.

Las sensaciones para el astro español del 23 años sin inmejorables tras acceder el viernes a los octavos de final del US Open al despachar con autoridad 6-3, 6-4, 6-1 al chino Wu Yibing.

“Para ser sincero, me siento mejor de lo que pensaba”, dijo Alcaraz, quien intenta revalidar su título en Flushing Meadows y elevar a ocho su colección de campeonatos de Grand Slam. “Me estoy sintiendo cada vez mejor”.

Con un aire de mesura, reconoció de que hay aspectos que debe afilar al advertir sobre los 33 errores no forzados que cometió en las 2 horas y 20 minutos que cumplió bajo el sol en el estadio Arthur Ashe, y estirar a 17 su racha de victorias en las grandes citas.

Rebosa confianza al sentirse a gusto con su ritmo, el impacto de su derecha y el trabajo con su saque.

Después de alejarse del circuito por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz temía que acusaría rigidez muscular tras sus primeros partidos de vuelta. Pero no ha sido así.

“Al contrario, me he ido sintiendo cada vez mejor tras cada partido. Es como si hubiera estado compitiendo todo este tiempo”, señaló. “Me sorprende gratamente cómo me siento y cómo me recupero después de cada encuentro”.

“Estoy realmente satisfecho. Al llegar aquí, mi planteamiento era simplemente ver qué tal iban las cosas, no tenía ninguna certeza”, agregó. “Así que estoy muy contento con cómo están dándose las cosas”.

Tapar los pezones y el festejo de la flecha

Con su habitual desparpajo, Alcaraz también se dio el gusto de relajarse con ciertas frivolidades.

Por ejemplo, admitió que añadió una segunda prenda por debajo de su camiseta sin mangas para evitar que se le vieran los pezones como ocurrió en sus primeros dos partidos aquí.

“He visto demasiado mi pezón últimamente”, dijo entre risas. “Sentía que podía ocultarlo al menos durante un partido… Me siento muy cómodo, con otra camiseta, así que creo que seguiré así”.

También se refirió a la celebración que estrenó en la anterior ronda, al vencer a Jaime Faría en cuatro sets, lanzando una flecha imaginaria —dirigida a sus hermanos pequeños Sergio y Jaime, como lo hizo Odiseo (Matt Damon) al final de la película “La Odisea” de Christopher Nolan.

“Ellos me hicieron elegir entre hacer el gesto de la flecha o bailar, así que no tuve dudas a la hora de elegir… y fue la flecha”, dijo.

Alcaraz no ha perdido en las grandes citas desde la final de Wimbledon en 2025, donde fue derrotado por Jannik Sinner. En el arranque de la temporada, Alcaraz conquistó el título del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven que completa el Grand Slam en su carrera.

La lesión en la muñeca derecha provocó un largo tiempo de baja que impidió a Alcaraz disputar los dos siguientes Slams del curso, Roland Garros y Wimbledon. Este US Open es su primer torneo desde un partido del Abierto de Barcelona en abril.

Su rival de turno será el estadounidense Tommy Paul, quien ganó un duelo de cinco sets. El 20mo cabeza de serie remontó para imponerse 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-3 ante el kazajo Alexander Bublik.

Alcaraz aventaja 6-2 en el duelo directo contra Paul, con victorias para el español en los últimos cinco cruces.

“Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy”, dijo Alcaraz. “Va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja. Pero ya veremos. Igual estará un poco cansado después del partido de hoy”.

Sabalenka y Pegula avanzan con apuros

Aryna Sabalenka y Jessica Pegula finalmente fueron puestas a prueba. Ambas superaron sus problemas para alcanzar los octavos y mantener vivas las posibilidades de un tercer enfrentamiento consecutivo en el último fin de semana.

Sabalenka venció 6-3, 6-4 a Kamilla Rakhimova. La primera cabeza de serie fue llevada al límite en un segundo set que duró 54 minutos — un minuto más que todo su partido anterior.

Pegula (3ra preclasificada) remontó para vencer 1-6, 6-4, 6-3 a Leylah Fernández, la subcampeona de 2021. Pegula, que perdió ante Sabalenka en la final de 2024 y otra vez el año pasado en semifinales, tuvo un inicio desastroso en el que metió apenas 5 de 16 primeros servicios en el primer set.

En su intento por convertirse en la primera jugadora en ganar tres títulos consecutivos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014, Sabalenka se medirá con Taylor Townsend en la siguiente ronda.

Townsend accedió a octavos por segundo año consecutivo al eliminar a la rusa Diana Shnaider por 6-2, 6-7 (3), 6-3.

Pegula jugará contra Sorana Cirstea, la rumana de 36 años que contempla al término de esta temporada. Tendrá al menos un partido más de Grand Slam después vencer a Jasmine Paolini por 6-3, 6-3.

También avanzaron la campeona de Wimbledon Linda Noskova, Marta Kostyuk y Emma Navarro (26).

Duelo argentino

En un cruce de argentinos, Tomás Etcheverry dio cuenta 6-4, 6-4, 6-3 de Mariano Navone para avanzar a los octavos en Flushing Meadows por primera vez en su carrera. Navone fue el verdugo de Novak Djokovic, el campeón de 24 grandes en la primera ronda.

“Fue un partido perfecto”, dijo Etcheverry, el primer argentino que alcanza la instancia de octavos del US Open desde Diego Schwartzman en 2021. Su próximo oponente será el estadounidense Alex Michelsen, victorioso en tres sets ante el español Daniel Mérida.

Daniil Medvedev, el campeón de 2021, se instaló en octavos al vencer en sets corridos a Arthur Rinderknech. El séptimo cabeza de serie se enfrentará a Frances Tiafoe (11). Y el resurgente griego Stefanos Tsitsipas se metió en octavos del US Open por primera vez al superar en cuatro sets al checo Jiri Lehecka.