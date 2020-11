‘Albertano’ da positivo a Covid-19; estuvo en ‘Hoy’

Durante las pruebas que semanalmente se realizan al elenco de la obra de teatro "A oscuras me da risa", el actor supo que se contagió; es asintomático

Hasta el momento Ariel Miramontes no ha hecho comentario alguno en ninguna de sus cuentas de redes sociales. [Especial]

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ariel Miramontes, quien se hiciera famoso por el personaje de Albertano, dio positivo a Covid-19 y estuvo en el programa “Hoy” en su edición de Halloween.

Así lo anunció en su cuenta de Twitter el productor de teatro Alejandro Gou, quien comprometido con la seguridad sanitaria, ya que realiza semanalmente las pruebas correspondientes a todo elenco y personal de la obra “A Oscuras me da risa” fue en donde se supo que Miramontes está contagiado y a pesar de que es asintomático decidió suspender la puesta en escena.

Como productor he asumido el compromiso semanal de realizar pruebas de COVID a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien. Se suspende "A Oscuras Me Da Risa" hasta nuevo aviso. — Alex gou (@alex_gou) October 30, 2020

En la puesta en escena, la cual se presenta en el Teatro Aldama, Ariel Miramontes comparte escenario con Ninel Conde, Raúl Araiza, Benito Castro entre otros, quienes también deberán estar al pendiente de su salud y mantener cuarentena para estar completamente seguros que no se han contagiado.

Entre los primeros en reaccionar ante el anuncio de Gou fue el actor Mauricio Barcelata, quien también salió positivo en las pruebas del coronavirus, y aseguró de que saldrán bien ante esta situación.

“Saldremos amigo… saldremos. Yo igual me cuidé con mi familia al máximo! Y los cuatro (primero 2 y después 2) fuimos positivos”, aseguró.

Hasta el momento Ariel Miramontes no ha hecho comentario alguno en ninguna de sus cuentas de redes sociales, sin embargo esta noticia pone en alerta no sólo para el equipo de “A oscuras me da risa” sino también al elenco del matutino de Televisa “Hoy, programa que visitó este viernes en la mañana.

Pero eso no es todo, ya que Alejandro Gou y Raúl Araiza fueron invitados a la boda de Ninel Conde con Larry Ramos, un evento que causó molestia en redes sociales y hasta la Alcaldía Miguel Hidalgo tuvo que intervenir para que no se realizara debido a los protocolos sanitarios que están impuestos por causa de la pandemia y que mantiene en semáforo naranja a la Ciudad de México.

Pero pese a todo, famosos y familiares de Ninel sólo cambiaron de lugar y la boda se llevó acabo y sin ningún cuidado sanitario, como así lo presumió el Negro Ariaza en una de sus historias de Instagram.