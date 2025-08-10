El Dólar
Ala de avión de Delta golpea aeronave vacía al retroceder desde la puerta en Atlanta

El vuelo estaba programado para viajar de Atlanta a Ciudad de Guatemala; a bordo del avión comercial se encontraban 192 clientes, dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo

Un avión de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional de Denver el 26 de junio del 2019. (AP foto/David Zalubowski)
AP

ATLANTA.- Un avión de Delta Air Lines rozó otra aeronave mientras retrocedía desde la puerta de embarque el domingo por la mañana en Atlanta, informó la aerolínea.

El ala del avión “al parecer hizo contacto” con una aeronave vacía, afirmó Delta en un breve comunicado escrito a The Associated Press.

El vuelo estaba programado para viajar de Atlanta a Ciudad de Guatemala, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Los pasajeros fueron trasladados a otro avión tras un retraso.

A bordo del avión comercial se encontraban 192 clientes, dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo.

No se reportaron heridos, según Delta, que tiene su sede en Atlanta.

No se disponía de información adicional sobre el incidente.

