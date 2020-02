Al menos dos policías heridos tras tiroteo en Nueva York

NUEVA YORK.- Un hombre armado entró en una estación de policía y comenzó a disparar la madrugada del domingo en el Bronx, Nueva York, hiriendo a un oficial unas horas después de un ataque similar que hirió a otro agente en un vehículo oficial, informaron las autoridades.

El tiroteo del domingo ocurrió en la 41a comisaría, según el portavoz de la policía de Nueva York, Hubert Reyes. Dijo que el oficial herido estaba en condición estable en el Hospital Lincoln.

Las autoridades confirmaron que el agresor está bajo custodia y que había sido liberado de prisión en 2017 tras ser sentenciado por intento de asesinato.

Dos videos de cámaras de seguridad difundidos en redes sociales, capturaron el tiroteo del domingo. En uno de ellos, se ve a un hombre caminando en el vestíbulo de la comisaría antes de desaparecer brevemente de la pantalla.

Luego, entra corriendo a un sala contigua con el brazo extendido, como si apuntara con un arma, mientras dos personas escapan. El agresor se da vuelta y regresa al vestíbulo volteando hacia atrás cuando de pronto cae de bruces.

En otro video desde un ángulo diferente, se ve a un oficial en la entrada de la comisaría reaccionando a un sonido. Llegan más oficiales apuntando con sus armas, y se puede ver al agresor a la distancia cayendo al piso, y luego se ve una pistola deslizándose por el suelo. Otros oficiales llegan de inmediato a donde está el sospechoso.

🚨 Recognize him? Help us identify the male depicted in these photos. @NYPDDetectives want to talk to him about the shooting of a NYPD Police Officer on Simpson Street in the Bronx.

Anyone with info call @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/7YZdEaKMvh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 9, 2020