Airbnb mejorará la transparencia en torno a los precios

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios en Airbnb serán configurados para ser más transparentes luego de una actualización planificada de la función de búsqueda de la plataforma.

De esta forma, los huéspedes pronto podrán filtrar sus resultados de búsqueda por el costo total de la estadía antes de impuestos, que incluirá cargos obligatorios adicionales, como las tarifas de limpieza.

La apariencia de estas tarifas separadas de las tarifas por noche ha sido criticada durante mucho tiempo por hacer que los alojamientos parezcan engañosamente más asequibles.

Al respecto, el director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, compartió el anuncio en Twitter junto con un video que demuestra cómo se puede habilitar el cambio planificado de “mostrar precio total” para mostrar el costo total de las tarifas y tarifas nocturnas, y ese precio se muestra en los resultados de búsqueda, mapa, filtro de precios y páginas de listas individuales.

También estará disponible un desglose completo de los precios de las tarifas de servicio, los descuentos y los impuestos de Airbnb, y el precio total del alojamiento tendrá prioridad sobre las tarifas por noche en el algoritmo de búsqueda de Airbnb.

“Las casas de la más alta calidad con los mejores precios totales obtendrán una clasificación más alta en los resultados de búsqueda”, dice Chesky. “Comenzamos como una alternativa asequible a los hoteles, y la asequibilidad es especialmente importante hoy en día. Durante este momento económico difícil, necesitamos ayudar a nuestros anfitriones a brindarle un gran valor”.

I’ve heard you loud and clear—you feel like prices aren’t transparent and checkout tasks are a pain. That’s why we’re making 4 changes:

1. Starting next month, you’ll be able to see the total price you're paying up front. pic.twitter.com/58zodrzU3g

— Brian Chesky (@bchesky) November 7, 2022