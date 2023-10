Agreden a activista de migrantes en el sur de México

TAPACHULA, México.- Hombres armados atacaron el martes a un defensor de migrantes en el sur de México, cuando viajaba junto a su esposa y otras dos personas en su vehículo cerca de la frontera con Guatemala. Un funcionario de la fiscalía del estado de Chiapas, que pidió no publicar su nombre por no tener autorización para dar declaraciones, confirmó el inicio de una investigación por la agresión a Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC.

El ataque ocurrió la mañana del martes en el municipio de Tuxtla Chico, sobre la carretera internacional Tapachula-Suchiate, según el reporte de la policía.

El defensor, quien ha encabezado diversas caravanas de migrantes en el sur de México, contó vía telefónica que lo golpearon y lo encañonaron con armas de fuego. Debido a la gravedad de las heridas fue hospitalizado.

“Se fueron directo contra mí, no me dijeron nada, sólo me golpearon, me pegaron con las armas y me encañonaron. Fueron como ocho o 10 hombres, llegaron en cuatro o cinco vehículos”, relató el activista a The Associated Press.

García Villagrán —quien ha criticado la política migratoria de México y Estados Unidos— alistaba acciones de protesta, a pocos días que se realice en Chiapas, en la frontera con Guatemala, una cumbre sobre migración convocada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la que ha invitado a mandatarios de países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.

El lunes la organización Pueblo Sin Fronteras convocó a migrantes varados en la frontera sur a realizar una caravana el próximo lunes 30 de octubre.

Irineo Mújica, representante de la organización, dijo que las autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) están rebasadas, pues los trámites para los extranjeros pueden tardar de seis meses a un año.

El también activista requirió de las autoridades respuestas más humanas que agilicen el tránsito de las personas que huyen de situaciones de pobreza, persecución política y violencia en sus países de origen.

Hasta septiembre, 112.960 personas habían solicitado asilo en México ante la Comar, de acuerdo a sus cifras oficiales, es decir un 30% más que el mismo periodo del año anterior.