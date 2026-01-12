Agentes del ICE chocan auto y lanzan gas lacrimógeno a multitud en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Agentes federales lanzaron gas lacrimógeno el lunes para dispersar a personas en Minneapolis que se presentaron para ver las secuelas de un choque automovilístico que involucraba a agentes de inmigración, a sólo unas cuadras de donde una mujer fue baleada por un agente de inmigración la semana pasada.

La multitud se reunió para atestiguar cómo un hombre estaba siendo interrogado por agentes que habían chocado su automóvil. Los agentes usaron gas lacrimógeno para intentar dispersar al grupo, luego se marcharon mientras la gente les gritaba: “¡Cobardes!”.

Fue otra escena tensa tras la muerte de Renee Good el 7 de enero y un fin de semana de más redadas de inmigración en el área metropolitana de Minneapolis. Hubo docenas de protestas y vigilias en todo Estados Unidos para honrar a Good y criticar las tácticas del gobierno de Donald Trump.

El fiscal general de Minnesota y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul programaron una conferencia de prensa el lunes por la tarde para discutir la operación de inmigración. No se han divulgado detalles.

El gobernador Tim Walz y su esposa Gwen visitaron el memorial de Good, de 37 años, en la calle donde fue baleada en la cabeza por un agente de inmigración mientras conducía su camioneta.

Los funcionarios del gobierno Trump han defendido repetidamente al agente de inmigración que le disparó y la mató, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por Walz y otros basándose en videos del momento.

Mientras tanto, en Portland, Oregon, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas que fueron baleadas allí por agentes de la Patrulla Fronteriza el jueves. El Departamento de Justicia federal dijo que el hombre usó su camioneta para golpear un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar junto con una mujer.

Fueron baleados y finalmente arrestados. Sus heridas no eran potencialmente mortales. El FBI dijo que no había video del incidente, a diferencia del tiroteo de Good.