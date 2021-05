Afirman interés de EU por fondear negocios en País

México es el país con más intermediarios financieros no bancarios en número en todo el mundo. [Foto: OMC]

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inversionistas estadounidenses cada vez están más interesados en fondear negocios que surgen en México, destacó Enrique Presburger, director general de Factor Exprés, institución financiera, en su participación en la primera cumbre anual de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM).

“Estados Unidos ha volteado más a ver negocios en México, tratando de meterse al nivel de aceleración o de fondeo de negocios y efectivamente el sector financiero ha sido un ejemplo interesante”, afirmó Presburger.

En México hay una serie de intermediarios financieros no bancarios, una red entre Sofomes, uniones de crédito, Socaps, entre otros, donde se cuenta con más de 2 mil entidades, informó.

Destacó que México es el país con más intermediarios financieros no bancarios en número en todo el mundo.

“La banca de desarrollo mexicana, que se ha alentado por ciertas razones, se ha fusionado, cambiado de nombre y el crédito bancario se ha congelado un poco, pues todos estos intermediarios financieros han salido avantes a atender a las pymes y estamos llegando a niveles récords de fondos americanos buscando fondear intermediarios financieros no bancarios en México”, explicó.

Ahora los fondeos cada vez tienen más presencia en el esquema de negocio a negocio (B2B), frente a la operación a nivel Gobierno.

“Sabíamos que el gobierno norteamericano (de Estados Unidos) quizá se podía llegar a meter a producciones de infraestructura, a temas de maquila muy específicos, pero ahorita ya empieza a haber este apetito de que ‘quizá hay buenos negocios en México que me puedan dar una buena tasa de interés, un buen rendimiento y si me alío con el negocio adecuado, mis pares adecuados, podría ser exitosa la incursión’.

“Me parece que esto es inédito, no lo habíamos visto, muchos intermediarios financieros no bancarios están saliendo adelante gracias al fondeo americano donde no hay Gobiernos involucrados en este tipo de transacciones”, puntualizó.