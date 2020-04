Afina Rosalía tema con Eilish

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosalía, quien pasa su confinamiento en Miami, detalló que está afinando detalles de la colaboración que alista con la cantante Billie Eilish, reportó Variety.

“Durante estas dos últimas semanas he tratado de terminar mi colaboración con Billie Eilish”.

“Ayer (lunes) terminé los arreglos. Siento que la producción y el diseño de sonido están casi terminados, así que sólo necesito que Billie envíe las voces y me compartan (ella y su hermano Phineas) las ideas que quieren agregar”.

Además, la intérprete de “El Mal Querer” dijo que el mes pasado estuvo a punto de estrenar un tema a dueto con Travis Scott, sin embargo, por la pandemia, consideró que no era momento adecuado para el lanzamiento.

“Se suponía que debía lanzar una canción con él el mes pasado, un tema súper agresivo para los clubes en la que he estado trabajando durante mucho tiempo. (Pero) tiene una energía que es tan específica para un momento determinado, que no sentí que fuera correcto liberarla, y no sentí que estuviera conectada con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento”.

La española, quien ya había colaborado con Travis en 2019 en el tema “Highest in the Room”, compartió que disfrutó mucho trabajar con él.

“Me divertí mucho con él en el estudio, y amo su energía y me encanta trabajar con él”.

Sobre el Covid-19, la cantante compartió que es difícil concentrarse, pero al mismo tiempo se siente bendecida de estar en casa.

“Tengo este pequeño estudio aquí en una habitación. Tengo lo básico como un teclado midi, una computadora, un micrófono, y trato de hacer toda la producción vocal para el próximo disco”.