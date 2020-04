Afecta confinamiento a los taxistas de NLD

NUEVO LAREDO, TAM.-Los taxistas de Nuevo Laredo se han visto afectados ante las medidas implementadas por las autoridades de salud para enfrentar el coronavirus, ya que el uso del trasporte público en la ciudad ha disminuido desde hace dos semanas.

Alberto Rosales, taxista dijo que los que trabajan en los taxis están por los suelos por la falta de afluencia de pasaje, ya que no tienen un salario fijo para enfrentar el coronavirus.

“El pasaje empezó a disminuir desde hace dos semanas, yo estimo que las corridas disminuyeron en un 50 por ciento, ya que las personas no quieren salir por el miedo que está generado el coronavirus en la población en general, la gente está optando por salir menos, pues son medidas de las autoridades de salud y hay que acatarlas para evitar contagios”, aseguró.

Explicó, que la próxima semana esperan que el descenso de pasajeros alcance más del 60 por ciento y eso los tiene preocupados, porque ellos van al día y si no hay pasaje no tendrán para solventar los gastos que se generan en el hogar.

“Con la suspensión de las clases y el cierre de muchos negocios, los viajes han bajado, por ejemplo si antes ganábamos mil pesos, ahorita estamos ganando 500 pesos, la verdad esto si nos está afectando, tenemos que ver alguna opción porque esto se está poniendo difícil”, recalcó.

Indicó, que a ellos les gustaría tomar las mismas medidas de no salir a trabajar para cuidarse de esta enfermedad, pero sino trabajan no obtendrán dinero para sostener a su familia.

“El gobierno debe pensar en los que no tenemos un salario fijo y sacamos nuestro quince al día, ojalá que el gobierno nos pudiera ayudar o busque una forma para que estas medidas por el coronavirus nos afectaran mucho”, abundó.

Finalmente, Rosales agregó que las autoridades deben poner atención a todas las personas que no tiene una quincena, ya que son los que más se ven afectados cuando se toman estas medidas para hacerle frente al covid-19.