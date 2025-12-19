Aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobus acuerdan fusión

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobus, dos de las mayores del país, decidieron fusionarse bajo la figura de “sociedad controladora” y conformar un grupo para incrementar las conexiones locales e internacionales.

La asociación fue anunciada la noche de jueves en un comunicado conjunto en el que se detalló que las dos aerolíneas mantendrán sus identidades, marcas, operaciones y gobernanza independientes y se unirán para “aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero”.

“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto”, afirmó Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de Viva, al explicar en el comunicado los alcances de la operación, que aún no cuenta con la aprobación de los accionistas de las empresas y de la Agencia Federal de Aviación Civil y la Comisión Nacional Antimonopolio.

Sobre los beneficios que traerá la sinergia, Viva y Volaris indicaron que les permitirá “menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”.

Tras el anuncio, los directivos de las dos aerolíneas sostuvieron el viernes una reunión con los inversionistas para informarles sobre los términos de la fusión.

Además de Volaris y Viva, en el país operan Aeroméxico y la estatal Mexicana, que es manejada por el Ejército, además de otras pequeñas líneas regionales.

Durante el primer semestre de este año Viva y Volaris lideraron el mercado de vuelos nacionales al transportar en conjunto 22,44 millones pasajeros, lo que representó un aumento de 8,2% respecto del mismo período del año pasado, según cifras oficiales.

Asimismo, entre enero y junio pasado las aerolíneas comerciales trasladaron desde México 30,45 millones de pasajeros en vuelos internacionales, superando en 1,7% las cifras de 2024. Ese mercado fue liderado por Aeroméxico y Volaris.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la fusión.