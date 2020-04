Advierten analistas mayor crisis

Especialistas consideraron que el Presidente no entiende que el mundo vive una circunstancia inédita, y su falta de estímulos extenderán la caída de la actividad económica.[Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-Las medidas anunciadas ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la emergencia por el Covid-19 no sólo no resuelven la situación económica que se avizora, sino que profundizarán el problema, advirtieron especialistas.

Para Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el plan de reactivación sorprende y decepciona, pues la mayor parte de los apoyos de los que habló el Presidente ya estaban contemplados en el Presupuesto de Egresos 2020.

“El escenario central del CIEP es una contracción de menos 4 por ciento, pero ahora hay riesgo de una contracción muy fuerte que no se ha visto en una generación”, afirmó.

Además, dijo, no se anunciaron trasferencias directas para los más desfavorecidos, ni prórrogas fiscales, como lo había solicitado la iniciativa privada.

Resaltó que llama la atención la obsesión que tiene el Presidente con los balances presupuestarios y evitar gastar más, puesto que la mayoría de estímulos son básicamente préstamos.

Por su parte, Enrique Díaz-Infante, director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social en Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que el anuncio no responde a las necesidades del empresariado, ni de la sociedad civil, por lo que coincidió en que es decepcionante.

Estimó que ante la falta de medidas contundentes se desatará una fuga de capitales, pues no habrá prospectiva de un crecimiento para la economía mexicana en 2020.

“Cuando el Presidente piensa en programas de rescate, lo compara con los casos donde las grandes empresas se beneficiaron de condonaciones con recursos públicos y ahora piensa no utilizar recursos públicos para no beneficiar a los ricos. No entiende que el 95 por ciento de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas”, comentó.

Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, reprochó que el plan de emergencia no contemple estrategias que permitan mantener el empleo existente y crear nuevos a partir de fomentar la inversión productiva.

“La promesa de crear 2 millones de empleos a través de la obra pública como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya no serán suficientes para compensar la pérdida de fuentes de trabajo que traerá la contingencia sanitaria, ni la caída en la productividad de la economía del País”, aseveró.

Además, estimó que los créditos personales al sector informal, así como a las empresas familiares, de poco servirán si no van acompañados de mecanismos que ayuden a incrementar la demanda agregada, como sería la creación de empleos.

Tampoco el uso de los recursos de fideicomisos, “ahorros” provenientes de un nuevo recorte a los salarios y prestaciones de la burocracia serán suficientes, inclusive si dichos recursos son destinados a subsidios y transferencias, dijo.

“Parece que el Presidente está atendiendo solo a su base electoral, la cual requeriría de una inyección de recursos de manera permanente para ‘garantizar’ su lealtad política, y hace a un lado apoyar a sectores sociales y económicos que podrían contribuir a generar fuentes de empleo formales, estables y de largo plazo” opinó.

Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que el Presidente no entiende que el mundo vive una circunstancia inédita donde es necesario dejar atrás la austeridad republicana.

Hasta ahora, las medidas anunciadas no implican un mayor gasto que pudiera estimular a la economía y se mantiene el objetivo de no incurrir en deuda aún en situaciones extraordinarias.

“Todos los países están expandiendo su gasto de manera mayúscula, incurriendo en déficit fiscales sustantivos con aumento temporal de la deuda pública. Aquí, el Presidente afirma que es adecuado el Presupuesto diseñado a fines del año pasado, sin la pandemia y la recesión enfrente, para hacer frente a la brutal emergencia”, señaló.

Auguró que la falta de propuestas de estímulo fuertes profundizarán y extenderán la caída de la actividad económica, agudizarán la precariedad laboral, y agudizarán la pobreza y la desigualdad.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) también consideró insuficientes los apoyos anunciados por López Obrador.

“Los apoyos anunciados hasta el momento por el Gobierno federal para enfrentar la situación de emergencia son insuficientes y no reflejan una estrategia integral y efectiva para atacar de frente las causas del deterioro en la actividad económica, lo que eventualmente podría tener también un impacto en materia social en México.

“El País enfrenta una circunstancia de emergencia que requiere de medidas extraordinarias”, señaló.