Aduana de NLD registra 5,921 operaciones y recauda 98.5 mdp en horario extendido

Durante el sábado 5 de septiembre, primer día de la ampliación de horario

NUEVO LAREDO, Tam .— La Aduana de Nuevo Laredo registró 5,921 operaciones durante el sábado 5 de septiembre, primer día de la ampliación de horario, con una recaudación total de 98.5 millones de pesos, de los cuales un promedio de 15.4 millones correspondió al periodo extendido de atención.

El teniente coronel Eric Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, informó que del total de operaciones realizadas ese sábado, 2,132 correspondieron a importaciones y 3,789 a exportaciones. El nuevo esquema permitió registrar 889 operaciones adicionales, equivalentes a un incremento de 17.3 por ciento respecto al comportamiento observado durante los fines de semana anteriores.

Como referencia, durante los sábados 15, 22 y 29 de agosto se contabilizaron 1,501, 1,719 y 1,507 operaciones, respectivamente, mientras que el 5 de septiembre se alcanzaron 2,132 operaciones en el periodo señalado, cifra superior a los registros de los cuatro sábados anteriores.

Salinas Flores señaló que la ampliación forma parte de las acciones para incrementar las operaciones de comercio exterior y fortalecer la recaudación, además de promover el uso del puerto fronterizo de Nuevo Laredo entre empresas importadoras y exportadoras.

El funcionario explicó que la Aduana realizará análisis cada 15 días para evaluar el comportamiento del horario extendido, identificar áreas de oportunidad y determinar posibles ajustes que permitan atender una mayor demanda operativa.

Por su parte, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, destacó la relevancia del cruce fronterizo de Nuevo Laredo para el comercio exterior y señaló que la ampliación de horario representa un esfuerzo conjunto para facilitar las operaciones y fortalecer la recaudación del país.

Ambrosi indicó que aproximadamente 35 por ciento del comercio exterior relacionado con el T-MEC pasa por Nuevo Laredo y que diariamente se registran alrededor de 20 mil cruces de carga. Añadió que, por cada 100 pesos recaudados por comercio exterior en el país, aproximadamente 15 pesos se generan en esta aduana.