Adiós a la homologación, lamentan gasolineros

La Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo, informó que ya no exigirá al Gobierno Federal igualar los precios del combustible entre los municipios de la frontera norte ya que no recibieron respuesta a lo largo de un año.

NUEVO LAREDO, TAM.- Las ventas de gasolinas en la ciudad se estabilizaron durante el mes de febrero, aunque el sector gasolinero todavía enfrenta del gobierno federal una pesada burocracia para operar.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo, informó que el nivel de ventas se estabilizó porque recuperaron a los consumidores locales que compraron gasolinas en Laredo, Texas, donde son 4 pesos más barata.

PIERDEN ESPERANZA

Sobre su propósito de insistir ante el gobierno federal para reinstalar el esquema de la homologación para igualar los precios de los combustibles entre los municipios de la frontera norte con los precios de Estados Unidos, Palos Morales dijo que ya no exigirán porque es una pérdida de tiempo al no recibir respuesta a lo largo de un año.

“Definitivamente ya no tiene caso insistir con el tema de la homologación, ya lo decidimos y lo mejor es que ya no insistamos porque vemos que el gobierno federal ya no va a cumplir su compromiso de igualar los precios de las gasolinas porque nunca recibimos una respuesta, ya pasaron muchos meses. No tiene caso”, puntualizó.

PESADA REGULACIÓN

Calificó como una pesada regulación todos los trámites que deben cumplir ante el gobierno federal, lo que representa una carga económica para los dueños de las estaciones de servicio además de afectar la capacidad financiera de sus empresas.