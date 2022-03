Acusan que exculpar a Gertz agravia a la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de 220 investigadores que envió una solicitud para que el SNI atendiera las denuncias por plagio académico contra el Fiscal Alejandro Gertz Manero acusó que desechar esta queja, como ya lo hizo el Conacyt, sienta un mal precedente para la ciencia en México y es un agravio a la comunidad científica.

A través de un comunicado, los quejosos aseguran que, a pesar de la abundante documentación que enviaron como prueba de los plagios de Gertz Manero, tanto el SNI como el Conacyt faltaron a su deber con la sociedad al exculparlo.

De acuerdo con la resolución de la Junta de Honor del SNI, ninguno de los 220 investigadores tenía interés directo en denunciar los plagios porque no son autores, o detentan los derechos, de las obras que habrían sido plagiadas.

«Este acuerdo es contrario a cualquier concepción serena y objetiva de ética científica y generará problemas aún mayores para la ciencia en México que la mala conducta científica exhibida por el Dr. Gertz», declaran los investigadores.

Informados ayer de la decisión del Conacyt de desechar la queja contra el titular de la FGR, los científicos aseguran que el SNI ignoró sus propios lineamientos con la decisión.

«En ningún lugar de los Lineamientos de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores se restringe la legitimidad de la parte quejosa a ser víctima directa», apuntan.

Según la información recabada por los investigadores, Gertz Manero habría cometido plagio en dos libros que presentó para ingresar al SNI, hecho que han denunciado como irregular, luego de que el fiscal fuera rechazado 10 años por comités de investigadores.

En una acción que fue leída por la comunidad científica como un espaldarazo de la actual administración del Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, Gertz Manero ingresó al SNI directo al nivel más alto y respaldado por una resolución del Conapred.

Los investigadores recordaron que, incluso a pesar de lo declarado por la Junta de Honor del SNI, toda la comunidad científica y la sociedad es agraviada directa de este caso y que, sin una investigación a profundidad, se sienta un mal precedente de deshonestidad académica.

«Ignora el hecho de que en caso de infracciones a la ética científica los agraviados son la comunidad de investigadores y la sociedad en general, que espera de todos los investigadores objetividad, honradez e integridad en su actividad.

«El desechar este caso sin entrar al fondo del asunto abre la puerta a la práctica indiscriminada del plagio académico, al sentar precedentes de que solamente la persona víctima del plagio puede comenzar un proceso ante la Junta», acusan.

La Junta de Honor del SNI que desechó la queja contra Gertz Manero por unanimidad está conformada por Elvia Arcelia Quintana (presidenta), Maria Emilia Caballero, Alma Delfina Lucia Orozco, Elsa Ernestina Muñiz, Jesús Álvarez, y Liza Aceves, directora del SNI, como Secretaria Técnica.

Y CRITICAN POSTURA DEL SNI

En redes sociales, científicos y académicos señalan que la decisión del Conacyt de desechar la queja contra el Fiscal Alejandro Gertz Manero solapa y minimiza prácticas como el plagio académico.

Sobre todo, los miembros de la comunidad científica reclaman el criterio usado por la Junta de Honor del SNI para no investigar las acusaciones, pues este órgano aseveró que los más de 200 investigadores que presentaron la queja no tienen interés legítimo en el caso por no ser los autores de los textos plagiados.

«El ‘Conacyt de la 4T’ desechó la denuncia por plagio contra Gertz porque no la hicieron los plagiados, que están muertos, sino 250 pares académicos de Gertz», criticó el escritor y académico Guillermo Sheridan, quien ha publicado evidencias del plagio.

«Para todo efecto, el Conacyt acaba de transformar el plagio de obras de muertos en mérito académico para los vivos», concluyó.

Para el biotecnólogo Enrique Rudiño, investigador nivel 3 del SNI y uno de los académicos que realizaron la denuncia, la justificación para exculpar a Gertz Manero es insuficiente.

«La comisión de honor del SNI, por escrito, estableció que el probable plagio no es suficientemente grave para siquiera investigar mas, a menos que se violen los derechos del autor plagiado y se queje en persona…Este es realmente un día negro y vergonzoso para la comunidad académica en México», lamentó.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, también calificó la respuesta del SNI como «ridícula».

«Si los denunciantes no son los autores de los textos, no tienen razón para denunciar el plagio. Si te plagias algo de alguien que no te denunciará, ¡vas!», ironizó.