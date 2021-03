Acusa Vázquez Mota violencia de Fox y Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la senadora panista Josefina Vázquez Mota reveló que los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón la trataron de fea manera, incurriendo, acusó, en violencia de género.

La ex candidata presidencial explicó, durante un foro conmemorativo organizado por el comité estatal del PAN en Querétaro, que la noche anterior a su segundo debate con Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri -en junio de 2012- Fox Quesada la dejó fría con un mensaje en el que le previno que apoyaría a otro candidato.

“Nuestra lealtad es a veces excesiva o incluso a veces equivocada”, introdujo la también ex candidata al Gobierno mexiquense en el foro Unidas somos más fuertes.

“No habían pasado ni tres días que (Fox) me había dicho que me iba a acompañar, y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial, sabemos lo que es un debate presidencial”, contó.

Vázquez Mota reconoció que, por aquellos días, la campaña no iba bien “y justamente la noche anterior, vi que entró un mail de su parte, y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que en ese mail me iba a dar ánimo, aliento, y me iba a decir ‘¡órale Josefina, échate para adelante’, cosas así, ¿verdad?

“Y entonces abrí ese mail, y lo que leí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo. ¡Una noche antes del segundo debate! Y me parece que eso es algo que se llama violencia de género, y que muchas de nosotras, jamás nos atreveríamos a hacer…, pero con nosotras sí lo hacen”, reprochó.

En presencia de Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, la ex titular de Desarrollo Social en el gabinete foxista recordó que el ex Mandatario Felipe Calderón tampoco fue muy amable con ella: le hizo ver que tenía dudas de que hubiera ganado la interna panista.

Recordó que, al calor de la elección interna en el PAN en que resultó electa candidata presidencial -con victorias en 25 estados-, el michoacano le llamó para preguntarle cómo le había ido y para hacerle ver que él tenía “otros datos”.

“Y le dije, ‘gané 25 estados’… y luego vino un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo y lo único que escuché del otro lado es ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos. Y así empecé esa noche de 5 de febrero”, recordó.

Margarita Zavala, ahora líder de México Libre, dijo que permanentemente enfrentó problemas por el escepticismo que generaba el hecho de que una mujer que aspirara a la Presidencia.

“Yo era alguien que porque soy abogada, por haber acompañado a Felipe, y uno de mis grandes problemas que tuvimos, fue que no se creía que una mujer pudiera enfrentar al crimen organizado”, reprochó.

Zavala explicó que a ella se le preguntaba “si de verdad se iba a enfrentar a ellos…, y no sé si creían que iba a dar abrazos y no balazos”.