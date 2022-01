Acusa Brown que lo cortaron por no jugar lesionado

TAMPA.- Ninguna locura, lo cortaron.

El receptor Antonio Brown aseguró que se salió del campo en el juego ante los Jets el fin de semana pasado luego de que el coach de los Bucaneros, Bruce Arians, lo echó ahí mismo del equipo por negarse a regresar al campo por una lesión en el tobillo.

El polémico jugador, que se quitó el uniforme, se fue a los vestidores semidesnudo y despidiéndose de los aficionados en la tribuna en dicho partido, dice que lleva semanas con el tobillo lastimado y que incluso le inyectaban un peligroso analgésico para que pudiera jugar.

«Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a los Bucaneros, a los aficionados y a mis compañeros. El equipo me ayudó a volver a ser productivo en el futbol americano después de que tuve dificultades que pudieron terminar con mi carrera. Trabajamos juntos en resolver esas dificultades, y siempre apreciaré eso. Ser parte de un equipo campeón del Super Bowl es un sueño hecho realidad», escribió Brown en un comunicado que se reveló a través de su abogado.

«Cometo errores, trabajo en mi mismo y tengo influencias positivas a mi alrededor, pero algo que no hago es ser tímido en el campo de juego. Nadie me puede acusar de no darlo todo en cada jugada. Por mi compromiso con el juego, cedí a la presión directa de mi coach de jugar lesionado. Pese al dolor, me uniformé y el staff me inyectó con lo que ahora sé es un poderoso, y algunas veces peligroso, analgésico que la NFLPA nos ha advertido de usar, y lo di todo por el equipo. Jugué hasta que era claro que no podía usar mi tobillo de manera segura y realizar mis responsabilidades de juego. Encima de eso, el dolor era extremo.

«Me senté en la banca y el coach se me acercó, muy molesto, y me grito: ‘¿Qué te pasa?’. Le dije: ‘es mi tobillo’, pero él lo sabía, estaba muy documentado y lo habíamos hablado. Entonces me ordenó volver al campo y le dije: ‘coach, no puedo’. No llamó al personal médico, en su lugar me gritó: ‘estás acabado’ mientras deslizaba su dedo en su garganta. El entrenador me decía que si no jugaba lesionado, entonces estaba acabado con los Bucaneros.

«No renuncié, me cortaron. No le di la espalda a mis hermano, me echaron. Ser despedido en las diagonales por tener una dolorosa lesión era ya de por sí malo, pero vino el giro cuando el coach negó en televisión nacional que supiera de mi tobillo. Eso es 100 por ciento incorrecto. No sólo perdí varios partidos por la lesión, él y yo intercambiamos mensajes días antes del partido donde claramente sabía de ella», relató.

Brown manifestó que está analizando su conducta, pero que fue provocado por alguien que le decía que no podía sentir dolor.

También critica que el equipo quiera dejarlo como un «loco» que se salió del campo sin ninguna razón.

«Tengo estrés, tengo cosas en qué trabajar, pero la peor parte es que los Bucaneros repetidamente se esfuerzan por dejar esto como una explosión aleatoria. Le dicen a las personas que me salí y luego me cortaron. No, no, no, primero me cortaron y luego me fui a casa. Me echaron como un animal y me rehuso a usar su marca en mi cuerpo, por eso me quité el jersey», explicó.

Brown dice que ya se hizo estudios y su tobillo tiene fracturas y sus ligamentos estarían muy lastimados, por lo que necesita de cirugía.

Acusó también que el equipo lo obligó a buscar una opinión de un doctor con menos experiencia, a lo que contestó que tiene el diagnóstico de un mejor médico en el mismo hospital al que lo habían mandado.

Finalmente, aseguró que una vez que esté curado buscará volver a los campos para la temporada 2022 de la NFL.