Activan en Tamaulipas plan de acción integral para proteger la sanidad pecuaria

En la implementación de un plan de acción integral para la erradicación del Gusano Barrenador

Se estará blindando la zona ganadera más importante del estado, conformada por los municipios de Aldama y Soto la Marina. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.— Con el objetivo de salvaguardar el estatus sanitario del estado y proteger la producción pecuaria, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en la implementación de un plan de acción integral para la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en la entidad.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, señaló que estas acciones fortalecerán el estatus sanitario de Tamaulipas, al establecer una planeación estratégica con una serie de medidas enfocadas principalmente en los municipios donde se detectaron los primeros casos. Destacó que se estará blindando la zona ganadera más importante del estado, conformada por los municipios de Aldama y Soto la Marina.

Asimismo, explicó que se trabaja en el establecimiento de una red de trampeo intensiva en los municipios estratégicos, siguiendo una línea de comportamiento epidemiológico que permita prevenir el ingreso de la mosca Cochliomyia hominivorax, vector responsable de esta plaga. Para ello, subrayó la importancia de la coordinación interestatal, particularmente con el estado de San Luis Potosí.

Derivado de esta situación, se han activado de manera inmediata los protocolos sanitarios correspondientes para la atención y control del Gusano Barrenador del Ganado, con el objetivo de salvaguardar el estatus sanitario del estado y proteger la producción pecuaria.

Expresó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la sanidad animal y con la protección de la actividad productiva de las y los ganaderos tamaulipecos.

Asimismo, exhorta al sector pecuario a reportar de manera inmediata cualquier sospecha de gusanera o lesión a las autoridades sanitarias correspondientes para evitar la propagación de esta plaga.

A la reunión también asistieron Román Rigoberto Garza, titular de la SADER en Tamaulipas; Marco Solís Hinojosa, secretario del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal; Óscar Barrón López, director de Fomento Pecuario, y Víctor Gutiérrez, responsable de Control de Movilización; además, por parte de SENASICA asistieron Irán Aguilar Márquez, Armando García López y Jorge Luis Bermúdez.